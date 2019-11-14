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Чт., лист.
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На Київщині підпалили дві станції мобільного оператора lifecell

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Невідомі підпалили дві базові станції мобільного оператора lifecell у Київській області на знак солідарності з Курдистаном.

Цю інформацію підтвердили у пресслужбі мобільного оператора, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Техно 24".

Як зазначається, підпали сталися у ніч з 11 на 12 листопада. Було знищено вишки зв’язку в селах Загальці ти Пісківка Київської області.

"lifecell засуджує акт вандалізму, який спричинив пошкодження двох базових станцій у Київській області. Lifecell вважає неприйнятним таке відношення до міжнародного бізнесу, що інвестував в Україну 2 мільярди доларів та надає послуги 7 мільйонам українців. Ми очікуємо ефективного та швидкого розслідування", – заявили у пресслужбі компанії.

Згодом спільнота "Боєць-анархіст" оприлюднила у Telegram-каналі відео підпалу та пояснення цим діям. Спільнота нагадує, що в жовтні 2019 року Туреччина вторглося на північ Сирії. "З вини правителів знову ллється кров, гинуть і страждають мирні люди. Мета президента Туреччини Ердогана — знищити революційну автономію сирійських курдів. У ніч з 10 на 11 листопада ми знищили дві вежі стільникового зв'язку Lifecell в районі села Загальці і селища Пісківка Київської області. Lifecell повністю належить компанії Turkcell, найбільшому мобільному оператору турецької держави. Як великий корпоративний платник податків Turkcell виступає непрямим спонсором агресії режиму Ердогана", — йдеться в заяві.

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Нагадаємо, у ніч на 14 листопада у Києві невідомі влаштували підпали у трьох магазинах мережі "Молоко від фермера".

Довідка:  lifecell — один із найбільших українських мобільних операторів. Оператор належить компанії Euroasia Telecommunications Holding BV (Нідерланди), якою володіє турецький оператор Turkcell.

lifecell став першим в Україні оператором, що запустив швидкісний зв'язок 4G (LTE).

Київщина пожежа lifecell