Україна в євротренді: 28% українських жінок займаються бізнесом

Про це повідомила Людмила Сізікова — перший віце-президент Київської торгово-промислової палати (КТПП), голова Комітету жінок-підприємниць та ідейний натхненник міжнародної конференції жінок-підприємниць "Успіх в тобі", яка відбулася в українській столиці, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу КТПП.

Захід зібрав під одним дахом понад 100 учасниць, серед яких українські й зарубіжні спеціалісти, представники влади та бізнес-середовища, а також представниці торгово-промислових палат України та жіночих бізнес-асоціацій з Німеччини, Литви та Хорватії.

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"Жіноче підприємництво і лідерство – це зараз світовий тренд. Вже досліджено, що у різних країнах світу відсоток жінок в бізнесі коливається від 3 до 33. Україна знаходиться на середньоєвропейській позиції, адже у нас 28% жінок, які займаються бізнесом", — наголосила Людмила Сізікова.

У рамках конференції досвідом свого успіху поділилась спеціально запрошена бізнес-вумен із Німеччини Корнелія Янель. Вона зазначила, що в Німеччині налічується 700 тисяч підприємств малого і середнього бізнесу, якими керують жінки-підприємниці.

У свою чергу, президент Київської торгово-промислової палати Микола Засульський повідомив, що 46% жінок в Україні є фізичними особами-підприємницями. Однак у представницьких органах влади трохи більше 20 % жінок. "Нам треба брати за основу досвід розвинених країн, де законодавчо регламентовано мінімум третина представництва жінок в наглядових радах", — вважає Засульський.

Організатором конференції "Успіх в тобі" був Комітет жінок-підприємниць при Київській торгово-промисловій палаті, який веде активну діяльність з розвитку жіночого підприємництва. Головна мета заходу — згуртувати ділову спільноту та підтримати розвиток жіночого лідерства, об’єднати зусилля жінок-підприємниць європейських країн до сталого розвитку.

Учасниці отримали можливість поспілкуватися, поділитися власними думками, розповісти про бізнес, знайти партнерів, співробітників, колег, інвесторів та однодумців.

За даними організаторів, у листопаді 2020 року в Києві заплановано провести другу міжнародну конференцію жінок-підприємниць, де очікується ще більше представниць із європейських торгово-промислових палат і українських підприємств, очолюваних жінками.