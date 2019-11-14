Уряд зробив ще один крок для боротьби з рейдерством

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, інформує БІЗНЕС.

"Ми зробили ще один крок, який допоможе знизити рейдерство в Україні. Одним із способів рейдерства нерухомості є злам комп'ютерів реєстраторів (наприклад, нотаріусів). Заразивши комп'ютер реєстратора, зловмисник від його імені переписує майно жертви...Цікаво, що якщо ніякого зламу не було і реєстратор сам зробив незаконнe дію, він міг завжди сказати, що його комп'ютер зламали", — написав Дубілет.

За його словами, для боротьби з цією проблемою держава планувала змусити реєстраторів купувати спеціальний програмно-апаратний комплекс і встановлювати його на кожен комп'ютер, що вимагає значних витрат.

"Мені ця ситуація нагадала Інтернет-банки 10-річної давнини. Тоді люди ставали жертвами вірусів і втрачали гроші, а банки постійно просили їх оновлювати антивіруси. Але потім відсоток шахрайств різко впав. Чому? Правильно, завдяки другому фактору авторизації, або, простіше, SMS-паролям. Приблизно з такими аргументами ми переконали колег згорнути дорогу програму захисту та замість цього зробити другий фактор авторизації. Хіба що замість витрат грошей на SMS-паролі я запропонував Google Authentificator. На щастя, він безкоштовний", — зазначив міністр.

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Він пояснив, що відтепер реєстратору для проведення будь-якої дії потрібно буде скористатися не тільки своїм електронним підписом, а й ввести код зі свого смартфона. За його словами, введення цього доопрацювання зайняло більше часу, ніж очікувалось. "Зламати і комп’ютер, і смартфон одночасно фактично неможливо…Поки що другий фактор є опцією (користуючись нагодою, запрошую всіх реєстраторів негайно її активувати!). Але я сподіваюся, що незабаром Мін'юст зробить його обов'язковим для всіх без винятку", — зазначив Дубілет.

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