Рада дозволила передачу на місця майже 8 млрд грн Дорожнього фонду

Верховна Рада схвалила поправку до Бюджетного кодексу, яка передбачає, що у 2020 році акцизний збір буде залишатись у місцевих бюджетах.

Відповідну поправку до законопроєкту № 2144 підтримали 275 нардепів, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Економічну правду".

Документ, зокрема, передбачає передачу акцизного податку з палива у Дорожній фонд. "Неприпустимо його забирати, пропонується на 2020 рік залишити за місцевими громадами. Це дасть їм можливість стати на ноги. А з 1 січня 2021 року ми будемо ним наповнювати державний Дорожній фонд", — заявив нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович.

Проте профільний комітет Ради був проти правки, оскільки цей податок не належить до доходів загального фонду держбюджету, а в повному обсязі зараховується у спецфонд як джерело надходжень до Дорожнього фонду.

У Комітеті вважають, що ухвалення цієї поправки призведе до розбалансування бюджету на наступний рік, оскільки йдеться про 7,7 млрд грн.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про держбюджет на 2020 рік.