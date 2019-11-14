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Чт., лист.
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Міжнародний виробник автозапчастин планує розмістити потужності на Тернопільщині

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Представники однієї з потужних міжнародних компаній, яка випускає запчастини для автопромисловості, планують розмістити виробничі потужності на території Тернопільської області.

Про це у Facebook повідомляє Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області (АРРТО), інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що 12 листопада спеціалісти компанії-виробника прибули на Тернопільщину для оцінки реального потенціалу регіону. Вони відвідали декілька міст, які їх зацікавили при оцінці інвестиційних профілів, що були надані їм для попереднього аналізу. Зокрема, гостям запропонували інвестиційні ділянки для розміщення виробництва у місті Збараж та Тернополі.

"Важливими показниками є наявність нормальної асфальтованої дороги, хорошої інфраструктури (ел.енергія, газ та вода). Очікується, що завдяки цьому інвестиційному проєкту буде створено понад 500 робочих місць та конкурентною заробітною платою та соціальним пакетом для місцевих працівників", — зазначили в Агенції. При цьому назва компанії-виробника не розголошується до моменту підписання угоди.

АРРТО також звернулася до міст та територіальних громад області з проханням надавати вільні земельні ділянки з розвинутою інфраструктурою, які можуть бути придатні для розміщення виробництв та розробляти інвестиційні профілі міст та ОТГ.

Нагадаємо:

інвестиції виробництво Тернопільщина автозапчастини