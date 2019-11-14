Справа "VAB Банку": Суд обирає запобіжний захід Писаруку (ФОТО)

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід колишньому заступникові голови Нацбанку, главі правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександру Писаруку, якому оголосили підозру в справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого регулятором "VAB Банку".
Як повідомляє БІЗНЕС, Писарук є одним із десяти підозрюваних у справі "VAB Банку".
Судове засідання проходить у відкритому режимі. Туди прибули учасники спільноти БІЗНЕС 100, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко, президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, ексглава "Райффайзен Банку Аваль" Володимир Лавренчук, гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, депутат Київради та ресторатор Сергій Гусовський, співвласник "Нової пошти" В`ячеслав Климов та інші.
Спільнота БІЗНЕС 100 уважно слідкує за подіями навколо "VAB Банку" та наполягає на об'єктивному та неупередженому розгляді цієї справи.
Зазначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає арешту Писарука. На сьогоднішній день вже обрано запобіжні заходи шести із 10-ти підозрюваних у справі "VAB Банку".
Нагадаємо:
- 11-12 листопада НАБУ оголосило про підозри восьми особам та низці приватних компаній, афільованих із власниками "VAB Банку" у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого фінустанові Нацбанком у 2014 році. Серед підозрюваних — Олександр Писарук, який в 2014—2015 роках був першим заступником голови НБУ, член ради НБУ Микола Каленський, ексдиректор гендпартамента банківського нагляду НБУ Алла Шульга. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. НАБУ просить суд заарештувати главу правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука і встановити заставу в 30 млн грн.
- 12 листопада Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата в Україні, Форум провідних міжнародних фінансових установ і Союз підприємців України виступили зі спільною заявою, в якій висловили занепокоєння щодо ситуації навколо Олександра Писарука.
- 13 листопада учасники платформи БІЗНЕС100 висловили занепокоєння через можливі репутаційні втрати України внаслідок арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.