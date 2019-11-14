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14
Чт., лист.
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Справа "VAB Банку": Суд обирає запобіжний захід Писаруку (ФОТО)

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Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід колишньому заступникові голови Нацбанку, главі правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександру Писаруку, якому оголосили підозру в справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого регулятором "VAB Банку".

Як повідомляє БІЗНЕС, Писарук є одним із десяти підозрюваних у справі "VAB Банку".

Судове засідання проходить у відкритому режимі. Туди прибули учасники спільноти БІЗНЕС 100, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко, президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, ексглава "Райффайзен Банку Аваль" Володимир Лавренчук, гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, депутат Київради та ресторатор Сергій Гусовський, співвласник "Нової пошти" В`ячеслав Климов та інші.

Спільнота БІЗНЕС 100 уважно слідкує за подіями навколо "VAB Банку" та наполягає на об'єктивному та неупередженому розгляді цієї справи. 

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Зазначимо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає арешту Писарука. На сьогоднішній день вже обрано запобіжні заходи шести із 10-ти підозрюваних у справі "VAB Банку".

Нагадаємо:

  • 11-12 листопада НАБУ оголосило про підозри восьми особам та низці приватних компаній, афільованих із власниками "VAB Банку" у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого фінустанові Нацбанком у 2014 році. Серед підозрюваних — Олександр Писарук, який в 2014—2015 роках був першим заступником голови НБУ, член ради НБУ Микола Каленський, ексдиректор гендпартамента банківського нагляду НБУ Алла Шульга. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. НАБУ просить суд заарештувати главу правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука і встановити заставу в 30 млн грн.
  • 12 листопада Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата в Україні, Форум провідних міжнародних фінансових установ і Союз підприємців України виступили зі спільною заявою, в якій висловили занепокоєння щодо ситуації навколо Олександра Писарука.  
  • 13 листопада учасники платформи БІЗНЕС100 висловили занепокоєння через можливі репутаційні втрати України внаслідок арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука. 
суд Олександр Писарук VAB Банк