Рада розглядає проєкт бюджету-2020 (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Верховна Рада сьогодні, 14 листопада, розгляне у другому читанні законопроєкт про держбюджет на 2020 рік.
Про це свідчить порядок денний парламенту, інформує БІЗНЕС.
Йдеться про законопроєкт №2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".
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Крім того, народні обранці розглянуть у другому читанні законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань.
Нагадаємо:
- 15 вересня Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік. Він побудований на чинному макропрогнозі із валютним курсом 28,2 грн за долар та передбачає доходи у сумі 1,079 трлн грн, видатки — 1,170 трлн грн.
- Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет назвав проєкт держбюджету на 2020 рік "бюджетом без шкурняків".
- 18 жовтня Рада попередньо схвалила проєкт держбюджету-2020.
- 3 листопада Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2020 до другого читання.
- 5 листопада прем'єрміністр Олексій Гончарук презентував оновлений проєкт держбюджету на 2020 рік.