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Чт., лист.
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Рада розглядає проєкт бюджету-2020 (ТРАНСЛЯЦІЯ)

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Верховна Рада сьогодні, 14 листопада, розгляне у другому читанні законопроєкт про держбюджет на 2020 рік.

Про це свідчить порядок денний парламенту, інформує БІЗНЕС.

Йдеться про законопроєкт №2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

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Крім того, народні обранці розглянуть у другому читанні законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань.

Нагадаємо:

Верховна Рада Держбюджет