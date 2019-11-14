Рада розглядає проєкт бюджету-2020 (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Верховна Рада сьогодні, 14 листопада, розгляне у другому читанні законопроєкт про держбюджет на 2020 рік.

Про це свідчить порядок денний парламенту, інформує БІЗНЕС.

Йдеться про законопроєкт №2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

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Крім того, народні обранці розглянуть у другому читанні законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань.

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