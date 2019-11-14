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У Києві підпалили кілька магазинів "Молоко від фермера" (ВІДЕО)

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У ніч на 14 листопада у Києві невідомі влаштували підпали у трьох магазинах мережі "Молоко від фермера".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Інформатор".

Перший підпал стався близько 02:50 у Дніпровському районі столиці на вулиці Амвросія Бучми. Мешканка сусіднього будинку побачила, як до вітрини магазину підійшли троє чоловіків у капюшонах. Вони облили двері та вікна горючою сумішшю (за попередньою інформацією, це був гас) і підпалили будівлю. Після цього невідомі зникли. Згоріла вивіска і вітрина магазину, також закоптити балкони кількох квартир на другому поверсі.

Через кілька хвилин після цього спалахнула пожежа в молочному магазині на вулиці Олени Теліги. Там охорона компанії "Сіріус" встигла швидко зупинити вогонь ще до приїзду пожежників. Третій підпал стався в Петропавлівській Борщагівці у торговому парку BoxPark, на території якого розташований магазин "Молоко від фермера". З нього полум'я швидко перекинулося на сусідні бокси. У результаті близько 10 торгових точок і все, що знаходилося всередині, згоріло.

Наразі поліція розшукує паліїв.

Довідка: Мережа "Молоко від фермера" працює на базі фермерського господарства Острійське (Білоцерківський район Київської області). Завод мережі виробляє 30 видів екологічно чистих молочних продуктів, які реалізуються через 14 столичних магазинів.

магазин Молоко від фермера пожежа