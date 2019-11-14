У Києві підпалили кілька магазинів "Молоко від фермера" (ВІДЕО)

У ніч на 14 листопада у Києві невідомі влаштували підпали у трьох магазинах мережі "Молоко від фермера".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Інформатор".

Перший підпал стався близько 02:50 у Дніпровському районі столиці на вулиці Амвросія Бучми. Мешканка сусіднього будинку побачила, як до вітрини магазину підійшли троє чоловіків у капюшонах. Вони облили двері та вікна горючою сумішшю (за попередньою інформацією, це був гас) і підпалили будівлю. Після цього невідомі зникли. Згоріла вивіска і вітрина магазину, також закоптити балкони кількох квартир на другому поверсі.

Через кілька хвилин після цього спалахнула пожежа в молочному магазині на вулиці Олени Теліги. Там охорона компанії "Сіріус" встигла швидко зупинити вогонь ще до приїзду пожежників. Третій підпал стався в Петропавлівській Борщагівці у торговому парку BoxPark, на території якого розташований магазин "Молоко від фермера". З нього полум'я швидко перекинулося на сусідні бокси. У результаті близько 10 торгових точок і все, що знаходилося всередині, згоріло.

Наразі поліція розшукує паліїв.

Довідка: Мережа "Молоко від фермера" працює на базі фермерського господарства Острійське (Білоцерківський район Київської області). Завод мережі виробляє 30 видів екологічно чистих молочних продуктів, які реалізуються через 14 столичних магазинів.