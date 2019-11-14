Морпорти України побили 6-річний рекорд з обсягів перевалки

За 10 місяців поточного року перевалка вантажів в українських портах становила понад 129,8 млн тонн, що більш ніж на 20% перевищує торішні показники і є максимально динамікою збільшення перевалки за останні шість років.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Адміністрації морських портів (АМПУ).

Лідерами з перевалки стали п’ять портів, які забезпечили обробку понад 90% усього обсягу вантажів:

"Південний" перевалив понад 43,8 млн тонн (+28,3%, порівняно з минулорічним періодом);

"Миколаїв" – понад 26,9 млн тонн (+20%);

"Чорноморськ" – понад 21,1 млн тонн (+23,2%);

"Одеса" – понад 20,7 млн тонн (+19,4%);

Порт "Маріуполь" — 5,3 млн тонн (+5,5%). Він подолав спад перевалки, який тривав майже 5 останніх років.

У відомстві пояснюють, що на покращення показників вплинули гарні врожаї минулого та поточного маркетингових років у аграріїв, високі ціни на руду на світовому ринку, а також ефективна взаємодія між Адміністрацією морпортів та стивідорними компаніями. "Важливо відзначити, що до портів-лідерів з перевалки, які демонструють зростання, вперше за останні 5 років повернувся Маріуполь, де АМПУ завершує масштабний проєкт з днопоглиблення", — зазначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Зокрема, обсяги цьогорічних драйверів перевалки – зерна та руди – зросли більш ніж на третину. За 10 місяців морпорти перевантажили 43,6 млн тонн хлібних, це на 37% більше ніж за аналогічний період минулого року.

На 33% зросла перевалка руди — до 30,5 млн тонн.

Другий рік поспіль українські порти забезпечують суттєве збільшення контейнерних перевезень. За підсумками січня-жовтня 2019 року обробка контейнерів збільшилася на 19% (+812 тис. TEU — двадцятифутовий еквівалент, обсяг 20 футового контейнеру).

Експорт, який складає левову частку перевалки, збільшився майже на чверть. Станом на кінець жовтня 2019 року вже оброблено 97,7 млн тонн, що на 24% більше за аналогічний період минулого року.

Продовжується тенденція збільшення транзиту вантажів через морські порти. Вперше вона намітилася за підсумками 7 місяців 2019 року та триває й досі.

Загалом у порівнянні з минулорічними показниками збільшення транзиту складає 9,3 млн тонн (+8%). Також на 21,2 млн тонн більше перевантажено імпортних вантажів (+12%).

За 10 місяців морські порти України обробили 9 813 суден, і збільшили на 2,1% минулорічний показник. Найбільше суден опрацювали в Ізмаїльському морському порту — 2 946, у Миколаївському – 1474, в порту "Чорноморськ" — 1391 та в Одеському порту — 1200. При цьому найбільший приріст обробки суден спостерігається у портах Ольвія (+38%), Чорноморськ (+21%) та Херсон (+16%).

Крім того, з початку року на 65% до 537 тис. зросла кількість пасажирів, які скористались послугами водного транспорту в морських портах України. З них понад 527 тис. скористалися внутрішніми перевезеннями – здебільшого круїзними та прогулянковими маршрутами – у портах "Одеса" та "Усть-Дунайськ". Іноземних пасажирів перевезено 9 795, у портах "Усть-Дунайськ" (круїзні річкові лайнери) та "Одеса".

Протягом 10 місяців спостерігається зменшення на 30,7% кількості проходів суден Дніпром (9 972). Проте обсяг перевезених річкою вантажів збільшився до 9,6 млн тонн, зокрема майже вдвічі (до 3,9 млн тонн) зросло перевезення зернових та на 24% (до 1,37 млн тонн) — металопродукції.

Нагадаємо, за даними АМПУ, у першому півріччі 2019 року оператори морських портів України збільшили перевалку в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 13,2%, до 72,213 млн т.