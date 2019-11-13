Українська яловичина виходить на ринок Китаю

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Зазначається, що Україна довго йшла до відриття китайського ринку. "Обидві сторони зробили великий обсяг роботи, провели безліч зустрічей і переговорів. Китайські колеги провели інспектування наших підприємств та аудит державної системи контролю в Україні. Результатами цього стало узгодження міжнародного ветеринарного сертифіката на експорт замороженої яловичини в Китай і затвердження переліку українських компаній, які можуть поставляти насіння соняшнику в КНР", — сказала тимчасово виконуюча обов'язки голови Держслужби Ольга Шевченко

Нагадаємо, за даними Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, експорт продукції м’ясної групи за підсумками трьох кварталів 2019 року збільшився в порівнянні з відповідним періодом 2018 року зі $479 млн до $531 млн — майже на 11%.