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Чт., лист.
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Українська яловичина виходить на ринок Китаю

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Перша партія замороженої української яловичини була відправлена до Китаю.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Зазначається, що Україна довго йшла до відриття китайського ринку. "Обидві сторони зробили великий обсяг роботи, провели безліч зустрічей і переговорів. Китайські колеги провели інспектування наших підприємств та аудит державної системи контролю в Україні. Результатами цього стало узгодження міжнародного ветеринарного сертифіката на експорт замороженої яловичини в Китай і затвердження переліку українських компаній, які можуть поставляти насіння соняшнику в КНР", — сказала тимчасово виконуюча обов'язки голови Держслужби Ольга Шевченко

Нагадаємо, за даними Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, експорт продукції м’ясної групи за підсумками трьох кварталів 2019 року збільшився в порівнянні з відповідним періодом 2018 року зі $479 млн до $531 млн — майже на 11%.

Китай Яловичина