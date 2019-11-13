В Україні жінки заробляють на 21% менше, ніж чоловіки

Про це у Facebook повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, інформує БІЗНЕС.

"Наразі в Україні жінки отримують, наприклад, на 21% нижчу заробітню платню, порівняно з чоловіками. Цей показник вищий, ніж у більшості країн Європи", — зазначила Соколовська. Вона зауважила, що йдеться не тільки про зрівняння оплати праці чоловіків і жінок, а й про створення рівних умов.

Міністр переконана, що цю ситуацію потрібно змінювати. "По суті, це невикористаний потенціал як для самих жінок, так і для країни в цілому. І мова не лише про зрівняння рівнів оплати праці чоловіків та жінок, а й про створення рівних умов: щоб матері мали можливість при бажанні повертатись на ринок праці після народження дітей, щоб роботодавці розвивали відповідну інфраструктуру та умови, більш гнучкі графіки роботи, щоб татусі все більше залучались до догляду за дітьми, країна розвивала дошкільну освіту, щоб ми долали стереотипи, щоб більше жінок ставало на керівних посадах і багато іншого", — вважає очільниця Мінсоцполітики.

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Нагадаємо, за даними Єврокомісії, у середньому в ЄС чоловіки заробляють приблизно на 16% більше, ніж жінки.