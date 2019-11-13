Нова Енергетична митниця отримала тимчасового очільника

Виконуючим обов'язки Енергетичної митниці Державної митної служби (ДМС) призначений Андрій Хом'як.
Про це повідомив глава Держмитниці Максим Нефьодов на Petroleum Ukraine 2019, інформує БІЗНЕС з посиланням на enkorr.
Він уточнив, що Хом'як тимчасово очолив новостворений орган енергомитниці в структурі Митної служби. Водночас Енергетичну митницю ДФС, функції якої згодом перейдуть до енергомитниці Держмитслужби, продовжує очолювати Ігор Піковський.
"Цей орган [ Енергетична митниця ДФС] припинить свою діяльність в найближчі приблизно три тижні і його функції перейдуть до нової енергомитниці в структурі Держмитслужби", — сказав Нефьодов.
Зазначається, що Хом`як до цього призначення був заступником Піковського.
Нагадаємо:
- 3 жовтня 209 року Кабінет міністрів затвердив регіональну структуру ДМС, скоротивши кількість митниць з 26 до 16.
- 7 листопада глава ДМС Максим Нефьодов презентував проєкт стратегії розвитку митниці.