Нова Енергетична митниця отримала тимчасового очільника

Про це повідомив глава Держмитниці Максим Нефьодов на Petroleum Ukraine 2019, інформує БІЗНЕС з посиланням на enkorr.

Він уточнив, що Хом'як тимчасово очолив новостворений орган енергомитниці в структурі Митної служби. Водночас Енергетичну митницю ДФС, функції якої згодом перейдуть до енергомитниці Держмитслужби, продовжує очолювати Ігор Піковський.

"Цей орган [ Енергетична митниця ДФС] припинить свою діяльність в найближчі приблизно три тижні і його функції перейдуть до нової енергомитниці в структурі Держмитслужби", — сказав Нефьодов.

Зазначається, що Хом`як до цього призначення був заступником Піковського.

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