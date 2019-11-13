business head ads

Як турбо-зміни вплинуть на ринок нерухомості?

Дмитро Змієвець

Про проблему довгобудів: що варто врахувати…

Назар Бенч

У пошуках економічного прориву — 2

Володимир Чеповий

Де взяти ідею для бізнесу та…

Ярослав Цвіркун

Що зробить Київ по-справжньому інноваційним містом?

Андрій Рижиков

У пошуках економічного прориву

Володимир Чеповий

#1210. Прибуткова безвідповідальність

Сергій Позняк

Нагляд для СБУ: служба по-новому

Віктор Шульга

ТОП 5 причин, чому вам можуть…

Ярослав Цвіркун

14
Чт., лист.
25 Нові матеріали

Нова Енергетична митниця отримала тимчасового очільника

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Виконуючим обов'язки Енергетичної митниці Державної митної служби (ДМС) призначений Андрій Хом'як.

Про це повідомив глава Держмитниці Максим Нефьодов на Petroleum Ukraine 2019, інформує БІЗНЕС з посиланням на enkorr.

Він уточнив, що Хом'як тимчасово очолив новостворений орган енергомитниці в структурі Митної служби. Водночас Енергетичну митницю ДФС, функції якої згодом перейдуть до енергомитниці Держмитслужби, продовжує очолювати Ігор Піковський.

"Цей орган [ Енергетична митниця ДФС] припинить свою діяльність в найближчі приблизно три тижні і його функції перейдуть до нової енергомитниці в структурі Держмитслужби", — сказав Нефьодов.

Зазначається, що Хом`як до цього призначення був заступником Піковського.

Нагадаємо:

Максим Нефьодов Енергетична митниця