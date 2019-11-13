Коломойський і Боголюбов виплатили "ПриватБанку" 10 млн фунтів судових витрат

Колишні власники "ПриватБанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, а також їхні компанії виплатили понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів судових витрат за рішенням Апеляційного суду Лондона.

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За рішенням Апеляційного суду від 15 жовтня 2019 року, який підтвердив наявність юрисдикції англійського суду розглядати позов "ПриватБанку" щодо шахрайства, вчиненого за попередньою змовою осіб, проти пана Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, банк підтверджує, що відповідачі поки оплатили понад 10 млн фунтів стерлінгів витрат щодо слухання суду першої інстанції, в Високому суді Лондона в 2018 році і слухання апеляційної інстанції в Лондоні раніше в цьому році", – повідомили у "ПриватБанку".

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