Коломойський і Боголюбов виплатили "ПриватБанку" 10 млн фунтів судових витрат

Колишні власники "ПриватБанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, а також їхні компанії виплатили понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів судових витрат за рішенням Апеляційного суду Лондона.
Про це повідомили у пресслужбі фінустанови, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За рішенням Апеляційного суду від 15 жовтня 2019 року, який підтвердив наявність юрисдикції англійського суду розглядати позов "ПриватБанку" щодо шахрайства, вчиненого за попередньою змовою осіб, проти пана Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, банк підтверджує, що відповідачі поки оплатили понад 10 млн фунтів стерлінгів витрат щодо слухання суду першої інстанції, в Високому суді Лондона в 2018 році і слухання апеляційної інстанції в Лондоні раніше в цьому році", – повідомили у "ПриватБанку".
Нагадаємо:
- 15 жовтня Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу "ПриватБанку" на рішення першої інстанції про невідповідність юрисдикції позову держбанку до колишніх власників.
- 17 жовтня Господарський суд Києва призупинив розгляд позову колишніх акціонерів "ПриватБанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору про викуп банку Міністерством фінансів 21 грудня 2016 року.
- 23 жовтня Апеляційний суд Лондона зобов'язав Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших відповідачів до 12 листопада поточного року сплатити "ПриватБанку" 10,9 млн фунтів стерлінгів.