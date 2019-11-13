Хмельницький готовий безкоштовно виділити Гейтсу землю для R&D-центру в Україні

Про це бізнесмен заявив у інтерв'ю LIGA.net, інформує БІЗНЕС.

"Запропонував би відкрити тут R&D центр. І я б йому дав би безкоштовно територію. За великим рахунком — доплачував би. Тому що дуже важливо, щоб з Біллом Гейтсом приїхала б його команда і навчала б наших хлопців. А потім наші хлопці б відкрили свої стартапи", — сказав Хмельницький, відповідаючи на питання про те, що б він зробив у разі візиту до України Білла Гейтса.

Нагадаємо, на запрошення Василя Хмельницького 7-8 листопада Україну відвідав засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Джек Ма, який виступив у рамках Київського міжнародного економічного форуму.