Рада дала шанс земельному законопроєкту "Слуг народу"

Відповідний документ підтримали 240 народних обранців, інформує БІЗНЕС.

Закон передбачає, що із 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення. З цього моменту право продавати земельні паї отримають всі їхні власники. Купувати землю зможуть українські фізособи, компанії, територіальні громади та держава.

Юридичні особи, кінцевими власниками яких є іноземці і які орендують землю в Україні більше трьох років, також зможуть її придбати з 1 жовтня 2020 року. А ті іноземні компанії, які не займались обробітком землі в Україні мінімум три роки, зможуть отримати право придбавати землю з 1 січня 2024 року.

Крім того, у законі передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Один із авторів законопроєкту, голова парламентського Комітету з питань аграрної політики Микола Сольський повідомив, що до другого читання буде подано тисячі поправок, а на початку грудня відбудуться парламентські слухання з питання земельної реформи.

"Правок буде тисячі. Це просто фізично важко уявити. У нас 4 грудня будуть парламентські слухання з цього питання. Вони точно відбудуться ще до другого читання", — сказав Сольський, передає "РБК-Україна".

Він зазначив, що кілька правок до законопроекту стосуються питань подвійного громадянства. "У нас вже в комітеті є 117 поправок, більшість яких є актуальними. Є ключові правки, які озвучив президент [щодо референдуму ]. Окрім цих, є багато цікавих правок. Наприклад, ми даємо можливість фермерам викупити у постійне користування. Буде обговорюватись можливість викупу їм з розсрочкою в п'ять років по ціні НГО без аукціону земель, які з них в договорах оренди. Окрім того, є цілий блок питань, повязані з контролем подвійного громадянства. Є цілий блок питань, які повязані з контролем за концентрацією", — розповів нардеп.

Також, за його словами, до другого читання очікуються правки, які обмежать обсяги землі для продажу в одні руки.

Коментуючи ухвалення земельного законопроєкту у першому читанні, рем`єрміністр Олексій Гончарук заявив, що це історичний день для України. "Нарешті це сталося! 13 листопада — день, який увійде в історію України. Народні депутати проголосували за лібералізацію українського ринку землі. Закінчується епоха, де народу — мораторій, а "своїм людям" — усе. Нарешті ми можемо здійснити перехід від феодалізму до реальних ринкових відносин, як повноцінна, розвинута країна. Українці мають право вільно розпоряджатися своїм майном!", — написав він у Facebook.

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