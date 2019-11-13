Коломойський радить Україні позичати гроші у Росії

Про це він заявив у інтерв'ю виданню The New York Times, інформує БІЗНЕС.

За його словами, Росія зараз готова надати Україні $100 млрд. "Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян. Я думаю, що вони хотіли б дати це нам сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші", — заявив Коломойський.

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія негативно сприйняв слова олігарха. "Я дуже негативно ставлюся до будь-яких спроб говорити, що нам щось треба від Росії. Я не підтримую такі гасла", — заявив Арахамія, інформує "РБК-Україна".

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