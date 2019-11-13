Коломойський радить Україні позичати гроші у Росії

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що Україні замість кредитів Міжнародного валютного фонду (МВФ) варто брати гроші у Росії.
Про це він заявив у інтерв'ю виданню The New York Times, інформує БІЗНЕС.
За його словами, Росія зараз готова надати Україні $100 млрд. "Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян. Я думаю, що вони хотіли б дати це нам сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші", — заявив Коломойський.
Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія негативно сприйняв слова олігарха. "Я дуже негативно ставлюся до будь-яких спроб говорити, що нам щось треба від Росії. Я не підтримую такі гасла", — заявив Арахамія, інформує "РБК-Україна".
Нагадаємо:
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. За даними ЗМІ, українська сторона не домовилася з Фондом про нову програму співпраці. Проте у Міністерстві фінансів заявили, що переговори перебувають в активній фазі.
- 27 вересня в МВФ повідомили, що продовжать обговорення нової трирічної програми в рамках розширеного фінансування України в найближчі тижні.
- 17 жовтня українська делегація зустрілася у Вашингтоні з керівництвом МВФ.
- 12 листопада в МВФ повідомили, що її місія розпочне роботу в Києві 14 листопада.