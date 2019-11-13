В Українській Раді Бізнесу закликають розглянути податкові пропозиції до бюджету-2020

Члени Української Ради Бізнесу (УРБ), в тому числі спільнота БІЗНЕС 100 , закликають владу розглянути пропозиції до Податкового кодексу до винесення проєкту держбюджету на 2020-й рік у сесійну залу Верховній Раді.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку УРБ.

"Уряд відреагував критично на побажання парламентаріїв в частині збільшення податків, викладених в бюджетних висновках після першого читання. Кабінетом міністрів України було здійснено макроекономічний перерахунок (в основному коригування курсу долара), що дозволило між першим і другим читанням документа збільшити податкові надходження на 12,3 млрд грн, в тому числі: податку на прибуток – на 4,7 млрд грн; податку з доходів фізичних осіб – на 4,3 млрд грн; податку на додану вартість – на 3,3 млрд грн. Тому, швидше за все, в поточному році окремого податкового законопроєкту під бюджет ми не побачимо", – зазначив старший аналітик Інституту соціально-економічної трансформації (ISET), стратегічний партнер УРБ В’ячеслав Черкашин.

В УРБ зазначили, що раніше закликали представників влади розглянути податкові пропозиції та за необхідності провести додаткове експертне обговорення і врахувати пропозиції при напрацюванні відповідних нормативно-правових актів щодо податкових питань.

Таким чином, уряд вперше за довгий час не буде вносити під законопроєкт про державний бюджет зміни до Податкового кодексу.

Зазначимо, що 14 листопада Верховна Рада планує розглянути проєкт бюджету на 2020 рік у другому читанні.

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