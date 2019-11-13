Справа VAB Банку: НАБУ заочно оголосило підозру Бахматюку (ОНОВЛЕНО)

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "VAB Банку" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Оскільки місцезнаходження цих осіб наразі не встановлено, вручення письмових повідомлень про підозру здійснено у порядку, визначеному ст.135, 278 КПК України (надіслано поштою та вручено житлово-експлуатаційній організації за місцем реєстрації підозрюваних)", — повідомили в Бюро.

Таким чином, коло підозрюваних у справі про заволодіння стабілізаційним кредитом зросло до 10.

Водночас сам Бахматюк заперечує пред'явлення йому підозри. "Я вважаю, що ніякої підозри немає. Це як на село до діда прийшли", — заявив бізнесмен у коментарі "Інтерфакс-Україна". Він додав, що його ніколи не викликали повісткою до НАБУ.

Також Бахматюк заперечує факт змови з іншим фігурантом справи VAB Банку — ексзаступником глави Нацбанку Олександром Писаруком. "Я Писарука бачив тільки один раз в його кабінеті. Яка може бути змова Бахматюка з Писаруком, якщо Писарук вивів два моїх банки з ринку", — запевняє він.

Бізнесмен додав, що у нього прямий конфлікт інтересів з главою НАБУ Артемом Ситником, про що знає генпрокурор Руслан Рябошапка та його перший заступник Віталій Касько, які ухвалили рішення про передачу цієї справи НАБУ.

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