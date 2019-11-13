Справа VAB Банку: НАБУ заочно оголосило підозру Бахматюку (ОНОВЛЕНО)

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ "VAB Банку" Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Оскільки місцезнаходження цих осіб наразі не встановлено, вручення письмових повідомлень про підозру здійснено у порядку, визначеному ст.135, 278 КПК України (надіслано поштою та вручено житлово-експлуатаційній організації за місцем реєстрації підозрюваних)", — повідомили в Бюро.
Таким чином, коло підозрюваних у справі про заволодіння стабілізаційним кредитом зросло до 10.
Водночас сам Бахматюк заперечує пред'явлення йому підозри. "Я вважаю, що ніякої підозри немає. Це як на село до діда прийшли", — заявив бізнесмен у коментарі "Інтерфакс-Україна". Він додав, що його ніколи не викликали повісткою до НАБУ.
Також Бахматюк заперечує факт змови з іншим фігурантом справи VAB Банку — ексзаступником глави Нацбанку Олександром Писаруком. "Я Писарука бачив тільки один раз в його кабінеті. Яка може бути змова Бахматюка з Писаруком, якщо Писарук вивів два моїх банки з ринку", — запевняє він.
Бізнесмен додав, що у нього прямий конфлікт інтересів з главою НАБУ Артемом Ситником, про що знає генпрокурор Руслан Рябошапка та його перший заступник Віталій Касько, які ухвалили рішення про передачу цієї справи НАБУ.
Нагадаємо:
- 11-12 листопада НАБУ оголосило про підозри восьми особам та низці приватних компаній, афільованих із власниками "VAB Банку" у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого фінустанові Нацбанком у 2014 році. Серед підозрюваних — Олександр Писарук, який в 2014—2015 роках був першим заступником голови НБУ, член ради НБУ Микола Каленський, ексдиректор гендпартамента банківського нагляду НБУ Алла Шульга. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. НАБУ просить суд заарештувати главу правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука і встановити заставу в 30 млн грн.
- 12 листопада Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата в Україні, Форум провідних міжнародних фінансових установ і Союз підприємців України виступили зі спільною заявою, в якій висловили занепокоєння щодо ситуації навколо Олександра Писарука.
- 13 листопада учасники платформи БІЗНЕС100 висловили занепокоєння через можливі репутаційні втрати України внаслідок арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука. У САП заявили, що вимагатимуть арешту для Писарука.