Найбільше українського м’яса купує Саудівська Аравія

Експорт українського м’яса і субпродуктів до Саудівської Аравії виріс втричі за рік.

Про це заявив заступник директора Національного наукового центру Інститут аграрної економіки Микола Пугачов, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на UAFES.

За його словами, експорт продукції м’ясної групи за підсумками трьох кварталів 2019 року збільшився в порівнянні з відповідним періодом 2018 року зі $479 млн до $531 млн — майже на 11%.

Пугачов наголосив, що позитивні зрушення в експорті м’яса і субпродуктів пояснюються двома факторами. "По-перше, триває широка географічна диверсифікація і закріплення на нових ринках збуту після втрати російського. Якщо ще в 2015 році позиції основного імпортера українського м’яса і субпродуктів утримувала Росія, то з 2017 року переважають поставки на ринки країн Європи і Азії", — пояснив експерт.

Другим фактором, який впливає на збільшення експорту агропродукції цієї групи, є зростання вартості і обсягів поставок на зарубіжні ринки м’яса птиці, зазначив він. Ця тенденція намітилася ще в 2017 році і зберігається до цих пір.

За дев’ять місяців 2019 року найбільше українського м’яса і субпродуктів — на $96 млн (18,1%) — імпортувала Саудівська Аравія, закупивши втричі більше української м’ясної продукції, ніж за січень-вересень 2018 року ($ 31 млн). У поточному році ця азіатська країна утримує перше місце серед основних імпортерів вітчизняного м’яса.

На другому місці (15,2%) – Нідерланди, які два роки поспіль очолювали рейтинг.

Значно менші закупівлі здійснюють Словаччина (8,9%), Білорусь (6,4%), Азербайджан (5,2%), Ірак (4,4%), ОАЕ (3,9%), Казахстан (3,5%) і Гонконг (3,3%).

За січень-вересень 2019 року вартість експорту м’яса птиці збільшилася проти торішніх показників за відповідний період на 15% - з $381 млн в минулому році до $439 млн при зростанні обсягів експорту цього виду м’ясної продукції з 244 тис. т до 303 тис. т.

Таким чином, збуваються попередні прогнози щодо істотного збільшення за підсумками року обсягів експорту м’яса і субпродуктів, підсумував Микола Пугачов.

Нагадаємо, Україна наростила агроекспорт на 22%.