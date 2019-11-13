САП вимагатиме арешту для ексглави Нацбанку

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме Вищий антикорупційний суд взяти під варту експершого заступника глави Нацбанку Олександра Писарука у справі про стабілізаційний кредит VAB Банку на 1,2 млрд грн у 2014 році.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Писаруку вручена підозра і клопотання про утримання під вартою, воно буде розглянуто", — сказав прокурор САП Сергій Підгорець. При цьому він виключив можливість, що до судового розгляду Писаруку заборонять залишати Київ і Україну.

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