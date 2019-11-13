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Чт., лист.
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САП вимагатиме арешту для ексглави Нацбанку

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме Вищий антикорупційний суд взяти під варту експершого заступника глави Нацбанку Олександра Писарука у справі про стабілізаційний кредит VAB Банку на 1,2 млрд грн у 2014 році.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

 "Писаруку вручена підозра і клопотання про утримання під вартою, воно буде розглянуто", — сказав прокурор САП Сергій Підгорець. При цьому він виключив можливість, що до судового розгляду Писаруку заборонять залишати Київ і Україну.

Нагадаємо:

  • 11-12 листопада НАБУ оголосило про підозри восьми особам та низці приватних компаній, афільованих із власниками "VAB Банку", у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого фінустанові Нацбанком у 2014 році. Серед підозрюваних — Олександр Писарук, який в 2014—2015 роках був першим заступником голови НБУ, член ради НБУ Микола Каленський, ексдиректор гендпартамента банківського нагляду НБУ Алла Шульга. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. НАБУ просить суд заарештувати главу правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука і встановити заставу в 30 млн грн.
  • 12 листопада Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата в Україні, Форум провідних міжнародних фінансових установ і Союз підприємців України виступили зі спільною заявою, в якій висловили занепокоєння щодо ситуації навколо Олександра Писарука.  
  • 13 листопада учасники платформи БІЗНЕС100 висловили занепокоєння через можливі репутаційні втрати України внаслідок арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука.
Райффайзен Банк Аваль Олександр Писарук