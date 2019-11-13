Тіньовий обіг української землі сягає 10 млрд грн – Милованов

Тіньовий обіг землів в Україні на сьогоднішній день сягає 10 млрд грн.

Про це у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

"Тіньовий обіг землі, зв’язаний з мораторієм, не дає країні розвиватися. Його обсяг наразі сягає 10 млрд гривень! Землю передають в оренду на 49 років за договорами емфітевзису. Лише за останні 2 роки під такі умови здано 460 тис. га землі", – написав Милованов.

За його словами, земельна реформа — "це не про зняття мораторію, а про зміни в системі земельних відносин".

"Це комплексні зміни в системі земельних відносин, що складається з 10 різних складових: дерегуляція, антирейдерство, прозорість, захист прав власника землі, фінансова підтримка. Сьогодні зміни вже відбуваються. Наприклад, за допомогою супутникових зйомок та алгоритмів глибокого машинного навчання ми вже зробили інвентаризацію всіх земель та того, що на ній вирощують. Тепер не можна буде не платити податки чи обробляти землю, отриману самозахватом", – наголосив міністр.

Зазначимо, що сьогодні Верховна Рада розглядає низку законопроєктів про ринок землі.

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