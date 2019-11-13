"Ми не можемо задовольнити усіх": Гончарук відреагував на земельні протести

Прем'єрміністр Олексій Гончарук стверджує, що задовольнити всі сторони в питанні продажу землі не вдасться, але без земельної реформи життя селян не покращити.
Про це Гончарук повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Земельна реформа — це не про розпродаж землі. Це — про відновлення справедливості та про права людини самостійно вирішувати, що робити зі своїм паєм — продати, працювати на ньому чи здавати в оренду. 1,5 мільйона українців вже померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі, вони не змогли навіть передати пай в спадок своїм дітям. Я не хочу, щоб така ж доля була і у майже 6 млн пайовиків, у яких поки що є земля!", — написав очільник уряду.
Він зауважив, що перш ніж виносити земельні законопроєкти на розгляд громадськості, були проведені численні консультації та переговори, опрацювали кілька десятків можливих сценаріїв з метою пошуку компромісу.
"Ми не можемо задовольнити усіх, наше завдання – балансувати інтереси всіх стейкхолдерів (а не однієї певної групи), встановлювати прозорі правила гри і підтримати чесну конкуренцію. Ця реформа робиться, в першу чергу, для українців та в інтересах українців... Земельна реформа – це наш виклик!", – наголосив Гончарук.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- 20 вересня Мінекономіки оприлюднило для обговорення законопроєкт про ринок землі.
- У жовтні Кабмін запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян із земельною реформою.
- Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні, а в ЄБРР закликали не поспішати з відкриттям ринку землі.
- 11 листопада президент Володимир Зеленський запропонував провести всеукраїнський референдум щодо ринку землі.
- 12 листопада Верховна Рада мала розглянути законопроєкти про ринок землі, проте це питання відклали на 13 листопада.
- 13 листопада аграрії влаштували під стінами Верховної Ради чергову акцію протесту проти розпродажу української землі.