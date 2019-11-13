"Ми не можемо задовольнити усіх": Гончарук відреагував на земельні протести

Прем'єрміністр Олексій Гончарук стверджує, що задовольнити всі сторони в питанні продажу землі не вдасться, але без земельної реформи життя селян не покращити.

Про це Гончарук повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Земельна реформа — це не про розпродаж землі. Це — про відновлення справедливості та про права людини самостійно вирішувати, що робити зі своїм паєм — продати, працювати на ньому чи здавати в оренду. 1,5 мільйона українців вже померли, так і не отримавши жодного прибутку від своєї землі, вони не змогли навіть передати пай в спадок своїм дітям. Я не хочу, щоб така ж доля була і у майже 6 млн пайовиків, у яких поки що є земля!", — написав очільник уряду.

Він зауважив, що перш ніж виносити земельні законопроєкти на розгляд громадськості, були проведені численні консультації та переговори, опрацювали кілька десятків можливих сценаріїв з метою пошуку компромісу.

"Ми не можемо задовольнити усіх, наше завдання – балансувати інтереси всіх стейкхолдерів (а не однієї певної групи), встановлювати прозорі правила гри і підтримати чесну конкуренцію. Ця реформа робиться, в першу чергу, для українців та в інтересах українців... Земельна реформа – це наш виклик!", – наголосив Гончарук.

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