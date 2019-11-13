Facebook презентував власну платіжну систему

Компанія Facebook запустила власну платіжну систему, яка об'єднає Facebook, Messenger, Instagram і WhatsApp.
Про це повідомляється в блозі компанії, інформує БІЗНЕС.
Система Facebook Pay повинна спростити платежі, які користувачі вже і так роблять в різних сервісах компанії. За допомогою нового сервісу Facebook користувачі зможуть переказувати гроші друзям, оплачувати товари в розділі Marketplace, збирати пожертви та здійснювати покупки вбудованих ігор.
Платіжна система запрацює вже на цьому тижні, але поки тільки на території США. Пізніше систему планують запустити і в інших країнах, проте їхній список поки невідомий.
Facebook Pay підтримує карти більшості платіжних систем. Чи буде система брати комісію з користувачів поки не уточнюється.
Нагадаємо:
- У червні 2019 року компанія Facebook Inc представила власну криптовалюту під назвою Libra. Повідомлялось, що низка найбільших американських корпорацій, включаючи Visa, Mastercard, PayPal і Uber, планують інвестувати по $10 млн у створення консорціуму, який управлятиме новою криптовалютою.
- У жовтні ЗМІ повідомили, що міжнародна платіжна система PayPal не братиме участі у створенні криптовалюти Libra від компанії Facebook.
- 22 жовтня стало відомо, що компанії Mastercard, Visa, EBay, Stripe і Mercado Pago відмовилися від участі в проєкті Facebook зі створення криптовалюти Libra.