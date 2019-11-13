Facebook презентував власну платіжну систему

Про це повідомляється в блозі компанії, інформує БІЗНЕС.

Система Facebook Pay повинна спростити платежі, які користувачі вже і так роблять в різних сервісах компанії. За допомогою нового сервісу Facebook користувачі зможуть переказувати гроші друзям, оплачувати товари в розділі Marketplace, збирати пожертви та здійснювати покупки вбудованих ігор.

Платіжна система запрацює вже на цьому тижні, але поки тільки на території США. Пізніше систему планують запустити і в інших країнах, проте їхній список поки невідомий.

Facebook Pay підтримує карти більшості платіжних систем. Чи буде система брати комісію з користувачів поки не уточнюється.

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