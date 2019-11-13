Джек Ма, 2000 учасників і 22 дискусії: яким був КМЕФ-2019 (ВІДЕО)

Шостий Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ), який відбувся 8-9 листопада у КВЦ "Парковий", відвідали близько 2000 учасників та 110 спікерів із 30 країн світу.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Форуму.

Загалом у межах заходу відбулося 22 панельних дискусії.

Головним питанням КМЕФ-2019 було майбутнє в мінливому світі. Підприємці, топ-менеджери, представники міжнародних організацій, аналітики і стратеги компаній під час форуму висловили свої думки про ключові проблеми світової та української економіки і способах їхнього вирішення, про Четверту промислову революцію та її соціально-економічні наслідки, про кліматичні зміни та їхній вплив на бізнес і соціум.

Перший день Форуму відкрив президент України Володимир Зеленський, який закликав зарубіжних інвесторів вкладатися в українську економіку. Другий день КМЕФ розпочався з діалогу з прем'єрміністром Олексієм Гончаруком. Він наголосив, що ключові пріоритети діяльності уряду – захист інвесторів, збільшення зовнішніх інвестіцій, протидія рейдерству та дерегуляція.

Спеціальним гостем КМЕФу став китайський підприємець засновник Alibaba Group Джек Ма. Це перший його візит в Україну. На думку китайського підприємця, основним завданням для України на сьогоднішній день є розвиток приватного сектора економіки і підтримка підприємництва.

Ма вважає, що першочергово уряду України необхідно покращити інфраструктуру для платежів, інтернет-зв'язок і логістику. Крім того, Джек Ма розповів про причини успіху AlibabaGroup, де і в чому знаходить мотивацію, а також дав нгизку практичних порад. "Мій секрет успіху – я цікавлюся майбутнім, ніколи не здаюся і довіряю людям", – заявив мільярдерю

Зокрема, під час Форуму учасники обговорили питання світових торгових воєн і їхнього впливу на економіку України. Зарубіжні експерти закликали не драматизувати події, звернувши увагу на те, що міжнародній економіці властива турбулентність, а вплив торгових воєн є далеко не вирішальним фактором, що стримує зростання світового ВВП. У той же час українські спікери, що представляють бізнес, закликали уряд активніше захищати вітчизняних товаровиробників заходами протекціонізму в умовах розгортання світових торгових воєн.

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Тим більше, за оцінками експертів, не за горами нова глобальна економічна криза, яка неминуче відобразиться на українській економіці. Про це йшла мова в рамках дискусійної панелі "2020: Глобальна економічна криза чи нові можливості?". Про те, що глобальна криза може початися з будь-якого сектору економіки, говорив віце-президент Європейського інвестиційного банку Вазіл Худак. Однак, з точки зору головного економіста і директора департаменту економічних досліджень і статистики Світової організації торгівлі (WTO) Роберта Купмана, головним індикатором кризи є, то, що відбувається з торгівлею – якщо вона пішла на спад – криза починається.

У свою чергу, керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild в країнах СНД Джованні Сальветті порадив більше залучати довгострокових інвестицій, щоб уникнути кризи.

Водночас міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов наголосив, що саме зараз в країні сформувалися гарні передумови для виходу на траєкторію економічного зростання. За його словами, через три роки інфляція в Україні впаде до 5-5,3% річних, а щорічне зростання ВВП становитиме 3,3-3,5%.

Одна з панелей Форуму була присвячена кліматичним змінам, які стають все більш значущим чинником моделювання бізнес-процесів. Спікери акцентували увагу на тому, що кліматичні зміни підштовхнули держави і бізнес-корпорації до впровадження "зелених" технологій, які з плином часу стають одним із драйверів зростання глобальної економіки.

Обговорили на Форумі і питання енергетичної безпеки України. У рамках однойменної панелі міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель анонсував зміну енергетичної стратегії України і зробив акцент на тому, що ключовий пріоритет міністерства на даний момент – укладення довгострокового контракту з РФ на транзит природного газу. Також спікери наголосили на необхідності диверсифікації джерел поставок енергоносіїв в Україну, збільшення власного видобутку викопного палива, збільшення "зеленої" генерації в структурі енергобалансу.

Не обійшли стороною організатори заходу питання іміджу і репутації України на міжнародній арені. Їхнє підвищення – одна з ключових цілей, яку ставлять перед собою організатори і партнери КМЕФ. Репутація в сучасному світі стає фактично новою валютою, самодостатнім економічним фактором, який вносить важливу лепту в успіх держав і бізнес-структур на глобальному рівні.

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Гостем форуму став співзасновник і операційний директор Reputation Institute Ніколас Джордж Тред. Він акцентував на необхідності створення для України наративу щодо того, чим хоче бути відома країна в світі. Тред переконаний, що держава повинна активніше реалізовувати іміджеві проєкти. Його думки перегукуються з ідеями глави International Place Branding Association Роберта Говерса, який провів панель "Будуємо бренд України разом!". На думку Говерса, для поліпшення іміджу України необхідно не обмежуватися короткостроковими маркетинговими стратегіями, а комплексно працювати у всіх напрямках – від економіки до локальних активностей і присутності в соцмережах.

У свою чергу, засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький заявив про готовність допомагати владі покращувати імідж країни на міжнародній арені, підвищувати її інвестиційну привабливість, модернізувати українську економіку. На думку бізнесмена, найважливішим сегментом української економіки, якому необхідно приділити першочергову увагу, є малий і середній бізнес. Холдингова компанія UFuture розвиває проєкт бізнес-акселератора, націлений на надання всебічної допомоги малому та середньому бізнесу, підтримку інноваційних бізнес-ідей.

Хмельницький закликав великий український бізнес підтримувати подібні ініціативи, які сприятимуть економічному зростанню в Україні в інтересах всіх сегментів бізнесу та суспільства в цілому. Він наголосив, що бізнес повинен не тільки прагнути до збільшення власної капіталізації, а й виконувати соціальну функцію.

Під час Форуму Хмельницький також презентував 5 трендів майбутнього, які відобразяться на всьому людстві. Йдеться про розвиток інтернету речей (збільшення кількості об'єктів, що мають доступ до мережі), урбанізацію, зміну клімату, роботизацію, становлення Людини 2.0 (чиї внутрішні органи можна буде створювати з допомогою 3D-принтера).

На думку бізнесмена, драйвером модернізаційного ривка для української економіки, який допоможе скоротити відставання від найбільш розвинених економік світу, є талановиті та освічені люди. Хмельницький навів приклад українського IT-сектора, який росте в рік на 20-26%. У той же час, вважає він, Україна для подолання економічної відсталості необхідно кардинально переглядати підходи до науки, освіти, промисловості, законодавчої роботи, боротьби з корупцією.

Цьогорічний КМЕФ-2019, який проводиться в столиці України з 2014 року, став найбільшим за період свого існування. Організатори прогнозують, що в наступному році захід буде ще масштабнішим і розширить географію учасників.

Ініціатором Форуму виступила холдингова компанія UFuture, а журнал БІЗНЕС став медіапарнером заходу.