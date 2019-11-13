Заява БІЗНЕС 100 щодо арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука

Учасники платформи БІЗНЕС100 надзвичайно стурбовані можливими репутаційними втратами країни внаслідок арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль", екс-першого заступника голови Національного банку України Олександра Писарука, якого бізнес-спільнота знає як високопрофесійного та чесного банкіра.

Про це йдеться у заяві спільноти, інформує БІЗНЕС.

"Ми високо оцінюємо внесок "Райффайзен банку Аваль" у фінансову систему України та висловлюємо свою підтримку та повагу цій установі. Подальші процесуальні дії у стінах незалежного комерційного банку з іноземними інвестиціями підривають довіру до банківської системи країни та негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні в цілому", — наголошується в заяві.

БІЗНЕС100 вимагає об`єктивного та неупередженого розгляду справи антикорупційними органами та судами нашої держави і буде тримати розгортання подій під пильною увагою та публічним контролем.

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