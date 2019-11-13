Заява БІЗНЕС 100 щодо арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" Олександра Писарука

Учасники платформи БІЗНЕС100 надзвичайно стурбовані можливими репутаційними втратами країни внаслідок арешту голови правління АТ "Райффайзен Банк Аваль", екс-першого заступника голови Національного банку України Олександра Писарука, якого бізнес-спільнота знає як високопрофесійного та чесного банкіра.
Про це йдеться у заяві спільноти, інформує БІЗНЕС.
"Ми високо оцінюємо внесок "Райффайзен банку Аваль" у фінансову систему України та висловлюємо свою підтримку та повагу цій установі. Подальші процесуальні дії у стінах незалежного комерційного банку з іноземними інвестиціями підривають довіру до банківської системи країни та негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні в цілому", — наголошується в заяві.
БІЗНЕС100 вимагає об`єктивного та неупередженого розгляду справи антикорупційними органами та судами нашої держави і буде тримати розгортання подій під пильною увагою та публічним контролем.
Нагадаємо:
- 11 листопада в НАБУ повідомили про затримання восими осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році VAB Банку. Серед підозрюваних — Олександр Писарук, який в 2014—2015 роках був першим заступником голови НБУ, член ради НБУ Микола Каленський, ексдиректор гендпартамента банківського нагляду НБУ Алла Шульга. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. НАБУ просить суд заарештувати главу правління "Райффайзен Банку Аваль" Олександра Писарука і встановити заставу в 30 млн грн.
- 12 листопада Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата в Україні, Форум провідних міжнародних фінансових установ і Союз підприємців України виступили зі спільною заявою, в якій висловили занепокоєння щодо ситуації навколо Олександра Писарука.