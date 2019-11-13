Земельний бунт: Аграрії влаштували під Радою перформанс зі свинею (ВІДЕО)

Українські аграрії сьогодні, 13 листопада, знову влаштували під стінами Верховної Ради акцію протесту проти розпродажу землі.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням Facebook-cторінку організатора акції — Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).
Учасники протесту принесли під парламент заколу свиню у труні та скандують "Ганьба!" та Ні розпродажу землі!".
"Батато журналістів сьогодні питали, що символізує сьогоднішня труна і свиня, яка в ній лежить. Це символізує економіку...Той законопроєкт, який вони [ народні депутати] ставлять на розгляд у Верховній Раді, фактично відображають інтереси великих агрохолдингів, коли по 210 тисяч гектарів землі дають на одну фізичну та юридичну особу", — заявили учасники акції.
Зазначимо, що сьогодні Рада розглядає низку законопроєктів про ринок землі.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- 20 вересня Мінекономіки оприлюднило для обговорення законопроєкт про ринок землі.
- У жовтні Кабмін запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян із земельною реформою.
- Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні, а в ЄБРР закликали не поспішати з відкриттям ринку землі.
- 11 листопада президент Володимир Зеленський запропонував провести всеукраїнський референдум щодо ринку землі.
- 12 листопада Верховна Рада мала розглянути законопроєкти про ринок землі, проте це питання відклали.