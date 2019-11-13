Земельний бунт: Аграрії влаштували під Радою перформанс зі свинею (ВІДЕО)

Українські аграрії сьогодні, 13 листопада, знову влаштували під стінами Верховної Ради акцію протесту проти розпродажу землі.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням Facebook-cторінку організатора акції — Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Учасники протесту принесли під парламент заколу свиню у труні та скандують "Ганьба!" та Ні розпродажу землі!".

"Батато журналістів сьогодні питали, що символізує сьогоднішня труна і свиня, яка в ній лежить. Це символізує економіку...Той законопроєкт, який вони [ народні депутати] ставлять на розгляд у Верховній Раді, фактично відображають інтереси великих агрохолдингів, коли по 210 тисяч гектарів землі дають на одну фізичну та юридичну особу", — заявили учасники акції.

Зазначимо, що сьогодні Рада розглядає низку законопроєктів про ринок землі.

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