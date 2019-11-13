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Ср., лист.
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Євросоюз підтримує відкриття ринку землі в Україні

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Європейський Союз  підтримує плани української влади відкрити ринок землі в Україні, і переконаний, що це розкриє потенціал для економіки країни.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Представництва ЄС в Україні, інформує БІЗНЕС.

"ЄС підтримує плани уряду відкрити ринок землі в Україні,що може розкрити величезний потенціал для економіки України. Реформа повинна бути заснована на верховенстві права та принципах сталого розвитку, прозорості, справедливості та інклюзивності", – наголосили у представництві ЄС.

Як зазначили у представництві, при відкритті цього ринку важливо встановити гарантії, щоб уникнутинадмірної концентрації землі в руках декількох операторів, забезпечити справедливе ставлення до власників невеликих земель, які бажають продати свої земельні ділянки, та гарантувати права активних дрібних фермерів, які бажають придбати землю сільськогосподарського призначення.

Євросоюз рекомендує, щоб маленькі фермерські господарства були в основі системи державної підтримки. "Ми готові запропонувати досвід та підтримку, разом з іншими міжнародними партнерами", – повідомили у представництві.

Нагадаємо:

Україна ринок землі ЄС