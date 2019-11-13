Tesla збирається будувати свій перший завод в Європі

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. збудує у Берліні свій перший європейський завод з виробництва електрокарів та акумуляторів до них.

Про це голова компанії Ілон Макс оголосив під час вручення у Берліні щорічних автомобільних нагород Goldene Lenkrad (Золоте рульове колесо), організованого автомобільним журналом Autobild (представляє таблоїд Bild), інформує БІЗНЕС.

"Ось так сенсація! В районі Берліна побудують європейський завод-гігант Tesla... Буде створено близько 10 тисяч робочих місць", — пише видання.

За словами Маска, завод Gigafactory 4 буде розташований поряд із новим міжнародним аеропортом Берліна BER (Берлін-Бранденбург). Там же планується побудувати інженерно-конструкторський центр компанії.

Нагадаємо, раніше Tesla заявляла про намір розпочати виробництво автомобілів в Європі у 2021 році. На своєму першому європейському підприємстві компанія вироблятиме електрокари Model 3 та Model Y.

Свій перший завод за межами США Tesla відкрила в Шанхаї.