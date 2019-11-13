Мінфін втричі збільшив продаж держоблігацій

Міністерство фінансів України у вівторок, 12 листопада, розмістило облігації внутрішньої державної позики.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на дані Мінфіну.
В результаті до державного бюджету залучено 10,897 мільярдів гривень. В той час на попередньому аукціоні 5 листопада обсяг склав 3,139 мільярдів гривень.
Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
- з погашенням 06.05.2020 на суму 263,995 млн грн, середньозважений рівень прибутковості становив 14,10% річних.
- з погашенням 30.09.2020 на суму 523,866 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 13,74% річних.
- з погашенням 12.10.2022 на суму 2,636 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 13,07% річних.
Також, Мінфін продав доларові облігації з погашенням 16 грудня 2021 на суму 304,881 мільйонів доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 4,02% річних.
Нагадаємо:
- 14 червня Нацбанк України дозволив нерезидентам брати кредити в гривні і укладати форварди для інвестування в ОВДП.
- У вересні 2019 році Національний банк та Міністерство фінансів дозволили продавати облігації внутрішньої державної позики на міжнародних електронних майданчиках.
- У вересні Юрій Буца заявив, що Україна відмовиться від випуску валютних держоблігацій.