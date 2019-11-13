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Ср., лист.
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Мінфін втричі збільшив продаж держоблігацій

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Міністерство фінансів України у вівторок, 12 листопада, розмістило облігації внутрішньої державної позики.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на дані Мінфіну.

В результаті до державного бюджету залучено 10,897 мільярдів гривень.  В той час на попередньому аукціоні 5 листопада обсяг склав 3,139 мільярдів гривень.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 06.05.2020 на суму 263,995 млн грн, середньозважений рівень прибутковості становив 14,10% річних.
  • з погашенням 30.09.2020 на суму 523,866 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 13,74% річних.
  • з погашенням 12.10.2022 на суму 2,636 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 13,07% річних.

Також, Мінфін продав доларові облігації з погашенням 16 грудня 2021 на суму 304,881 мільйонів доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 4,02% річних.

Нагадаємо:

Україна Мінфін держоблігації