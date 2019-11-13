Рада хоче заборонити пластикові пакети в Україні

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону продажі в торгівлі та ресторанах тонких пластикових пакетів (товщиною до 50 мікрометрів) з 1 січня 2022 року.

За відповідний законопроєкт №2051-1 проголосували 365 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

У пояснювальній записці зазначається, що щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів, тоді як в ЄС цей показник наближається в середньому до 90 пакетів. При цьому в Україні лише близько 6% від загального числа використаних людиною пакетів за рік будуть направлені на переробку.

Основною альтернативою пластиковим пакетам у світі є біорозкладні пакети.

Автори законопроєкту пропонують заборонити розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року. Це обмеження не буде поширюватися на біорозкладні пластикові пакети та надлегкі пластикові пакети шириною до 225 мм (без бокових складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок), призначені для пакування та (або) транспортування свіжої риби і м’яса та продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду, які розповсюджуються у об’єктах роздрібної торгівлі в якості первинної упаковки.

Крім того, документом пропонується заборонити схиляння споживачів до купівлі пластикових пакетів, а також запровадити обов'язкове маркування біорозкладаних пакетів та стимулювати їх виробництво в Україні.

За порушення норм закону передбачається відповідальність:

– у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн),

– у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 грн, за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення).

Нагадаємо, 24 жовтня 2018 року Європарламент підтримав запровадження в ЄС заборони на використання всіх одноразових виробів із пластику до 2021 року: тонких пластикових пакетів, соломинок для пиття, ватних паличок, а також пластикових столових приборів, стаканчиків і тарілок.