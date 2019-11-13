У Мінекономіки спрогнозували вартість гектара землі

Після відкриття ринку землі в Україні вартість одного гектара буде коливатися на рівні 2200 доларів.
Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький у інтерв'ю "Радіо НВ", інформує БІЗНЕС.
"Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка чинна — це буде в середньому 2200 доларів еквівалент за гектар. Якщо виходити з обмеженої моделі, з обмеженнями, це буде максимум 1500. Ось ціна обмежень (те, що називається "лише українці купують")", — сказав Висоцький.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- 20 вересня Мінекономіки оприлюднило для обговорення законопроєкт про ринок землі.
- У жовтні Кабмін запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян із земельною реформою.
- Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні, а в ЄБРР закликали не поспішати з відкриттям ринку землі.
- 11 листопада президент Володимир Зеленський запропонував провести всеукраїнський референдум щодо ринку землі.
- 12 листопада Верховна Рада мала розглянути законопроєкти про ринок землі, проте це питання відклали.