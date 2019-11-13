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Ср., лист.
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У Мінекономіки спрогнозували вартість гектара землі

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Після відкриття ринку землі в Україні вартість одного гектара буде коливатися на рівні 2200 доларів.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький у інтерв'ю "Радіо НВ", інформує БІЗНЕС.

"Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка чинна — це буде в середньому 2200 доларів еквівалент за гектар. Якщо виходити з обмеженої моделі, з обмеженнями, це буде максимум 1500. Ось ціна обмежень (те, що називається "лише українці купують")", — сказав Висоцький.

Нагадаємо:

ціна ринок землі