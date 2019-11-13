Рада розглядає законопроєкти про землю (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Про це повідомляє БІЗНЕС.

Згідно із порядком денним, першим питанням передбачено розгляд законопроєкту №2178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" та 11 альтернативних до нього.

Планується також розгляд законопроєктів №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" і 2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони".

У другому читанні заплановано розгляд законопроєкту №0855 "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок" – він був ухвалений у першому читанні Верховною Радою попереднього, VIII скликання. Також у другому читанні парламентарії планують розглянути законопроєкти №№1209 і 1210 про внесення змін до деяких законів та до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов закликав народних обранців надати українцям право продавати свою землю. "49 років за пайку зерна здати — це не обдурять?!? А от продати — зась! А ще страшніше — якщо продати іноземцю! ТІЛЬКИ МІСЦЕВОМУ ФЕОДАЛУ! Рідненькому! Шановні депутати, давайте вже припинимо цей історичний театр абсурду. Дайте право людям (тим, хто добровольно хоче) продавати свою землю! 1,5 мільйони власника паїв померло, не дочекавшись цього права. Скільки ще чекати будемо?!?", — написав Нефьодов у Facebook.

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