У МВФ розраховують на швидкий результат переговорів з Україною

Директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Пол Томсен cподієвається, що переговори Фонду з Україною за новою довгостроковою програмою фінансування матимуть швидкий прогрес.
Про це він сказав у інтерв'ю Голосу Америки, інформує БІЗНЕС.
"Сподіваюсь, досягнемо швидкого результату. Хоча прогрес обнадійливий, залишаються деякі невирішені питання. Давайте побачимо", — зазначив Томсен.
За його словами, важливою частиною переговорів буде питання очищення банківського сектору. "Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату у досягненнях. Тому, це важлива частина обговорень", — наголосив представник Фонду.
Крім того, питання корупції він назвав ще одним викликом для України. На його думку, тут важливо зберегти незалежність Нацбанку, досягти прогресу в фінансовому секторі, продовжити бюджетну консолідацію.
Водночас Томсен звернув увагу і на позитивні зрушення. "Думаю, за останні роки Україна дуже успішно стабілізувала макроекономіку, проводить хорошу фіскальну політику, хорошу монетарну політику, забезпечує незалежність центрального банку, почала очищення фінансового сектора", — зазначив він.
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