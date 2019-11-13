ФРУ долучилась до розробки законодавчих змін про публічні закупівлі

"Укрзалізниця" запросила керівництво Федерації роботодавців України (ФРУ) взяти участь в обговоренні питання внесення змін до законодавства про публічні закупівлі.

Про це йшлося на засіданні Комітету транспорту та логістики ФРУ на тему "Реалізація програми імпортозаміщення на "Укрзалізниці", інформує БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку голови Федерації Дмитра Олійника.

У дискусії взяли участь відомі в галузі підприємства: "ХАРТРОН", корпорація "УкрІннМаш", "Дніпровагонмаш", "ФЕД", "Карпати", конструкторське бюро "СКС", ОАО "Азовмаш" завод , Концерн Никмас , ДП "УкрНДІ вагонного будівництва" та інші. Обговорювали аспекти налагодження співпраці з імпортозаміщення.

"Під час заходу відбулося обговорення конкретних проблем з імпортозаміщення: процедури здійснення закупівлі, можливості укладення рамкових та середньострокових угод, атестації виробництва підприємств-постачальників, виробничі потужності яких можуть бути задіяні у виготовленні продукції для реалізації програми імпортозаміщення. А також необхідність впровадження технічних регламентів та складання технічних умов до тендерів, які б захистили виробників від недоброчесної конкуренції та гарантували якість продукції і безпечність її використання", – повідомив Олійник.

Було вирішено 14 листопада провести у Федерації роботодавців України зустріч із Департаментом публічних закупівель Мінекономіки. "Будемо обговорювати, яким чином змінити ситуацію у державних закупівлях загалом", – зазначив голова ФРУ.

Крім того, учасники зустрічі обговорили подовження терміну експлуатації залізничних вагонів. "Дійшли згоди щодо необхідності проведення великої наради за участі вантажоперевізників із власним парком, УЗ та вагонобудівних підприємств задля узгодження алгоритму поетапного виведення таких вагонів з експлуатації та заміни їх новими", – повідомив Олійник.

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