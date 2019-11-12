"Укроборонпром" планує за рік погасити понад 450 млн грн зарплатного боргу

Підприємства концерну "Укроборонпром" заборгували перед працівниками понад 450 млн грн, а разом з податками – майже 1,2 млрд грн.
Про це у Facebook повідомив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Роман Бондар, інформує БІЗНЕС.
За його даними, 81% всієї суми боргу мають 10 підприємств концерну з 54-х підприємств.
На думку Бондара, вирішити цю проблему можна через залік взаємних зобов`язань між підприємствами "Укроборонпрому"; збільшення кооперації та використання потужностей, що до цього лише стояли; реструктуризацію боргів; збільшення ДОЗу та вирівнювання навантаження виробництва; перегляд договорів оренди та позбавлення від непрофільних активів; оптимізацію виробничих процессів та удосконаленя штатних розкладів тощо.
"Інструментів багато, хоч деякі з них непросто задіяти, але наша ціль – вже до кінця цього року зменшити борги перед працівниками, а в наступному році повністю закрити питання боргів перед людьми. У сфері машинобудування не може бути боргів, поганих умов праці та таких низьких зарплат. Це аксіома. Тут цінність створюють люди. А з людьми треба відповідно поводитись. Інакше вони голосують ногами", – наголосив заступник гендиректора концерну.
Нагадаємо:
- У лютому 2019 року в Держпраці повідомили, що "Укроборонпром" є найбільшим боржником з виплати зарплат в Україні. На той момент заплатний борг концерну складав близько 400 млн грн.
- 16 березня 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення його прозорості, яке передбачає аудит і ревізію діяльності концерну "Укроборонпром" із залученням експертів країн-партнерів. Відповідний указ Порошенко підписав указ після резонансного журналістського розслідування про корупційні схеми в концерні.
- У червні уряд виділив на проведення аудиту "Укроборонпрому" 32,5 млн грн.