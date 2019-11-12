"Укроборонпром" планує за рік погасити понад 450 млн грн зарплатного боргу

Про це у Facebook повідомив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Роман Бондар, інформує БІЗНЕС.

За його даними, 81% всієї суми боргу мають 10 підприємств концерну з 54-х підприємств.

На думку Бондара, вирішити цю проблему можна через залік взаємних зобов`язань між підприємствами "Укроборонпрому"; збільшення кооперації та використання потужностей, що до цього лише стояли; реструктуризацію боргів; збільшення ДОЗу та вирівнювання навантаження виробництва; перегляд договорів оренди та позбавлення від непрофільних активів; оптимізацію виробничих процессів та удосконаленя штатних розкладів тощо.

"Інструментів багато, хоч деякі з них непросто задіяти, але наша ціль – вже до кінця цього року зменшити борги перед працівниками, а в наступному році повністю закрити питання боргів перед людьми. У сфері машинобудування не може бути боргів, поганих умов праці та таких низьких зарплат. Це аксіома. Тут цінність створюють люди. А з людьми треба відповідно поводитись. Інакше вони голосують ногами", – наголосив заступник гендиректора концерну.

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