Парламент зробив ще один крок на захист бізнесу

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт № 2172 щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

Відповідний документ підтримали 310 народних обранців, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, законопроєкт спрямований на зменшення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб під час здійснення перевірок, посилення захисту споживачів та інших суспільних інтересів у разі виявлення на ринку нехарчової продукції, що є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам.

Як зазначила під час виступу авторка законопроєкту, заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, цей документ є важливим з точки зору виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Зокрема, документ пропонує:

- усунути дублювання контролю за окремими видами продукції, а також уточнити деякі виключення з-під сфери дії ринкового нагляду;

- уніфікувати різновиди перевірок характеристик нехарчової продукції (уточнення видів перевірок замість існуючих трьох (виїзна/невиїзна/поєднана), що дозволить уникнути зловживань;

- встановити чіткі та прозорі вимоги до інспекторів органів ринкового нагляду та суб’єктів господарювання щодо переліку та строків надання документів під час проведення перевірки;

- встановити чіткий строк надсилання суб’єкту господарювання постанови про накладення штрафу (16 днів після проведення перевірки), що дозволить уникнути випадків надсилання постанов про накладення штрафу "заднім числом";

- передбачити проведення перевірки характеристик продукції у її виробників лише у разі, якщо є документально підтверджені підстави вважати, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам внаслідок дій чи бездіяльності виробника такої продукції;

- передбачити можливість звернення об’єднань суб’єктів господарювання – галузевих асоціацій щодо проведення позапланових перевірок ринкового нагляду – зараз вони не входять до кола суб’єктів, яким Законом надано право подавати такі звернення;

- зоборонити перевірку продукцію іншого виду (типу), категорії та/або групи, що не є предметом конкретної перевірки, що дозволить сфокусувати перевірку та запобігти зловживанням;

- запровадити для випадків формальних (несуттєвих) порушень принципу покарання за невиконання вимог органів ринкового нагляду щодо усунення порушень, а не за самі порушення;

- з метою уникнення суб’єктивного підходу прийняття рішень посадовими особами органів ринкового нагляду при застосуванні штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за порушення законодавства у сфері ринкового нагляду і, як наслідок, зменшення корупційних ризиків в законопроекті пропонується скасувати визначення штрафу за принципом "від – до" ("вилку штрафів");

- збільшити розмір штрафних санкцій для посилення відповідальності суб’єктів господарювання. "На сьогодні штрафи настільки малі, що суб’єкту господарювання вигідніше сплатити штраф і надалі випускати чи продавати невідповідну або навіть небезпечну продукцію, ніж вжити заходів до того, щоб продукція відповідала встановленим вимогам. Внаслідок цього ринковий нагляд не досягає своїх цілей. Крім того, через те, що дуже багато штрафів зараз стягується в судовому порядку, а розмір їх невеликий, майже вся сума стягнутого штрафу фактично іде на оплату судових витрат", – йдеться в документі.

- встановити ефективну відповідальність суб’єктів господарювання у вигляді накладення штрафу за недопущення до проведення перевірок та невиконання законних вимог посадових осіб, що здійснюють державний ринковий нагляд;

- передбачити 30-денний строк на переклад суб'єктами господарювання документів і матеріалів, необхідних для здійснення ринкового нагляду (сьогодні такий строк відсутній, що призводить до зловживань з боку органів ринкового нагляду);

- законодавчо закріпити доступ громадськості до інформації, що міститься у системі взаємного оперативного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик тощо.

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