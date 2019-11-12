У День холостяка українці витратили на AliExpress 323 млн грн

У китайський День холостяка на сайті AliExpress українці здійснили 740 тис. транзакцій за картами "ПриватБанку" на загальну суму 323 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі банку, інформує БІЗНЕС з посиланням на Liga.Tech.

"Це без урахування офлайнових операцій, які будуть ще приходити протягом декількох днів", — уточнили в "ПриватБанку".

Нагадаємо, 11 листопада у роботі електронних сервісів "ПриватБанку" стався збій через різке збільшення кількості транзакцій з китайського онлайн-магазину AliExpress, який влаштував розродаж товарів у День холостяка.

Водночас китайська Alibaba Group повідомила, що за неповну святкову добу реалізувала товарів на $38,4 млрд.

Довідка: Singles' Day (День холостяка_ — китайське сучасне свято, яке відзначається 11 листопада. Ця дата була обрана тому, що число "1" нагадує самотню особу.

В останні роки багато китайських торговельних центрів почали присвячувати цій даті свої розпродажі. Тому китайський "День холостяка" — це своєрідний аналог американської "чорної п'ятниці".