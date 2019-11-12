Українці збільшили валютні вклади у банках

Обсяг депозитів в українських банках за жовтень зріс на 1% у гривні, на 2% у валюті.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України, інформує БІЗНЕС.

За даними НБУ, обсяг гривневих депозитів населення в жовтні збільшився на 1,7%, з початку року – на 10% (до 295 млрд грн), а валютних вкладів – відповідно на 2,4% та 10,8% (до $9,35 млрд).

Обсяг гривневих коштів корпоративного сектору в банківській системі в жовтні зріс на 0,5%, з початку року – на 3,7% (до 281,9 млрд грн), а валютних вкладів – відповіно на 1,4% та 30,7% (до $6,44 млрд).

Портфель гривневих кредитів для корпоративного сектору в жовтні збільшився на 0,1%, а з початку року зменшився на 4,5% (до 454,4 млрд грн). Схожа динаміка була з валютними кредитами для цієї категорії позичальників: зростання в жовтні на 1% і скорочення на 4,8% за 10 місяців (до $13,7 млрд).

Портфель гривневих кредитів для населення в жовтні зріс на 1,8%, з початку року – на 21,5% (до 164,5 млрд грн), а валютних – зменшився відповідно на 1% та 15,4% (до $1,85 млрд).

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