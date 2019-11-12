Місія МВФ приїде до України 14 листопада

Місія Міжнародного валютного фонду розпочне свою роботу в Києві у четвер, 14 листопада.
Про це повідомили в представництві МВФ в Україні, пише БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.
Місія прибуде для продовження обговорень нової програми з представниками української влади.
"Місія МВФ на чолі з паном Роном ван Роденом розпочне свою роботу в Києві цього четверга, 14 листопада 2019 року, для продовження обговорень з представниками влади стосовно нової програми, що підтримуватиметься Міжнародним валютним фондом", – заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.
Нагадаємо:
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. За даними ЗМІ, українська сторона не домовилася з Фондом про нову програму співпраці. Проте у Міністерстві фінансів заявили, що переговори перебувають в активній фазі.
- 27 вересня в МВФ повідомили, що продовжать обговорення нової трирічної програми в рамках розширеного фінансування України в найближчі тижні.
- У Нацбанку заявили, що переговори щодо наступного траншу МВФ заморожені через проблеми "ПриватБанку", однак прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував цю інформацію.
- 17 жовтня українська делегація зустрілася у Вашингтоні з керівництвом МВФ.
- 18 жовтня директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен заявив, що нова програма для України у форматі розширеного фінансування (EFF) розрахована на три роки і буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності та запровадження глибоких структурних реформ.