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Місія МВФ приїде до України 14 листопада

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Місія Міжнародного валютного фонду розпочне свою роботу в Києві у четвер, 14 листопада.

Про це повідомили в представництві МВФ в Україні, пише БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.

Місія прибуде для продовження обговорень нової програми з представниками української  влади.

"Місія МВФ на чолі з паном Роном ван Роденом розпочне свою роботу в Києві цього четверга, 14 листопада 2019 року, для продовження обговорень з представниками влади стосовно нової програми, що підтримуватиметься Міжнародним валютним фондом", – заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Нагадаємо:

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