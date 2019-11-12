Криклій анонсує реконструкцію трьох аеропортів у 2020 році

З 2020 року планується розпочати реконструкцію аеропортів у Дніпрі, Мукачевому та Ізмаїлі, а в концесію планують передати аеропорти Херсону, Запоріжжя та Чернівців.

Про це заявив голова Міністерства інфраструктури Владислав Криклій під час презентації планів міністерства на 5 років, передає БІЗНЕС із посиланням на сайт відомства.

"З наступного року починаємо реконструювати аеропорти Дніпро, Мукачево, Ізмаїл. У бюджеті 2020 року закладено 1 млрд грн, що в 5 разів більше, ніж було в 2019 році", – сказав міністр.

Для модернізації аеропортів планується також залучати кошти приватних інвесторів. Для цього буде проведена концесія аеропортів Херсон, Чернівці та Запоріжжя.

Криклій також наголосив, що збільшення кількості українців, що користуються авіаційним транспортом, має відбутись за рахунок зростання частки лоукостів на авіаційному ринку України, у 2020 році – до 45%, у подальшому – до 63%.

"Для цього є усі необхідні передумови. Нещодавно компанія Wizz air відкрила рейси з аеропорту Запоріжжя, а найбільший лоукостер Європи Ryanair оголосив про відкриття у грудні 2019 року рейсу Херсон – Краків. Ще одним кроком, який дозволить знизити вартість квитків на внутрішні рейси, буде оптимізація оподаткування для українських перевізників", – заявив Криклій.

Також, за словами міністра, буде спрощено процедуру отримання статусу міжнародного для аеропортів. Це сприятиме їх розвитку, налагодженню міжнародних економічних контактів та залученню закордонних інвестицій.

Нагадаємо, що згідно із Програмою дій уряду, в Україні за п`ять років планують збудувати 5 портів і 15 аеропортів.