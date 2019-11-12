Рада підтримала легалізацію видобутку бурштину

Верховна Рада схвалила за основу урядовий законопроєкт №2240 , який врегульовує питання видобутку бурштину.

Відповідний документ підтримали 342 народні депутати, інформує БІЗНЕС.

Законопроєктом пропонується врегулювати відносини щодо користування надрами з метою видобування бурштину, припинення незаконного видобування бурштину, зростання рівня життя населення в місці видобування бурштину, забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час видобування бурштину та рекультивації порушених земель.

Зокрема, документ передбачає:

- встановити кримінальну відповідальність за незаконний видобуток, збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку корисних копалин, законність походження яких не підтверджується відповідними документами та за ухилення від рекультивації земель;

- запровадити тимчасовий мораторій на вивезення необробленого бурштину за кордон та вимога застосування сертифікованого обладнання для його комплексного видобутку;

- запровадити механізм резервування земельних ділянок для потреб надрокористування до початку проведення аукціону чи конкурсу;

- запровадити єдиний дозвіл на розвідку з правом видобування строком на 5 років на ділянки до 10 га із визначенням початкової вартості продажу на аукціоні.

Згідно із проєктом закону, початкова ціна продажу на аукціоні спеціального дозволу на видобуток бурштину складатиме 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 1 га землі.

Відповідні зміни пропонується внести до Кодексу України про надра, Земельного та Кримінального кодексів, Кодексу України про адміністративні правопорушення та низки законів.

Нагадаємо: