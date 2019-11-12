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Нефьодов визначив зони діяльності 16 митниць

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Голова Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов доручив визначити зони діяльності 16 митниць на території країни.

Відповідний наказ Нефьодов оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Зробили черговий крок зі створення Нової митниці – наказ про зони діяльності митниць. Наступне після цього – створення митних постів (але для цього нам ще треба п'ять митниць зареєструвати, але там ще не узгоджені виконуючі обов'язки)", – написав очільник ДМС.

Зокрема, згідно з документом, зоною діяльності Азовської митниці визначено Донецька область, крім її тимчасово окупованої частини; Буковинської митниці – Чернівецьку область, місто Чортків та деякі райони Тернопільської області, а також Кам'янець-Подільський та низку районів Хмельницької області; Волинської митниці – Волинська область, за винятком деяких її районів та міста Луцьк; Галицької митниці – Львівська, Івано-Франківська області, а також Тернопільська область, за винятком міста Чортків та низки її районів.

Крім того, Митна служба розпорядилася визначити зоною діяльності Дніпровської митниці Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську та Полтавську області; Закарпатської митниці – Закарпатську область; енергетичної митниці – всю територію України; Київської митниці – місто Київ, Київську, Житомирську та Черкаську області; Координаційно-моніторингової митниці – територію України; Одеської митниці – Одеську область; Північної митниці – Чернігівську область, а також міста Глухів, Конотоп, Шостка та частина районів Сумської області; Подільської митниці – Вінницьку область та низку міст і районів Хмельницької області; митниці Полісся – Рівненську область, місто Луцьк та низку міст і районів Волинської та Хмельницької областей; Слобожанської митниці – Харківську область, а також Сумську, за винятком деяких міст і районів; Східної митниці – Луганську область, крім її окупованої території; Чорноморської митниці – Автономну Республіку Крим, Севастополь, а також Миколаївську та Херсонську області.

Також Нефьодов доручив департаменту митного оформлення підготувати проєкт наказу відомства про створення митних постів у певних зонах діяльності митниць з урахуванням чинних митних постів, митниць Фіскальної служби.

Нагадаємо:

 

митниця Максим Нефьодов