Бахматюк скаржиться Зеленському на тиск силовиків

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрлендфармінга", передає БІЗНЕС.

Зазначається, що в структурах Бахматюка, пройшли обшуки і затримання працівників силовиками Національного антикорупційного бюро.Це сталося в рамках провадження у справі ліквідованого VAB банку.

"Під загрозою опинилася компанія, в якій працює 27 тис осіб, яка виробляє 1% ВВП, платить 3 мільярди гривень податків", – наголошує Бахматюк.

"Справа, яка вже була досліджена усіма силовими структурами - Національною поліцією, Службою безпеки, прокуратурою. Було проведено масу експертиз, масу слідчих дій, обшуків. Фактично компанію тероризували протягом 5 років. Ми пропонували сісти за стіл переговорів, щоб зберегти компанію, яка має великий вплив на економіку нашої держави ... Але ми бачимо, що і НАБУ, і органи Генеральної прокуратури працюють в рамках кон'юнктури, в якій закон не має жодного значення", – наводяться в листі слова Бахматюка.

Підприємець запевняє, що неодноразово робив пропозиції Фонду гарантування вкладів і НБУ конструктивно вирішити питання із заборгованістю банку і виплатити 8 млрд грн до бюджету, задіявши механізм реструктуризації і залучаючи авторитетних міжнародних аудиторів.

Також Бахматюк заявив, що захищатиме компанію в міжнародних судах із залученням міжнародних юристів, і сподівається на конструктивне вирішення питання.

Довідка: Олег Бахматюк – український бізнесмен, власник одного з найбільших агрохолдингів України, "Укрлендфармінг". Компанія працює в 600 населених пунктах 22 областей України, і створює 27 000 робочих місць, переважно в сільській місцевості.