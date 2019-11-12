Рада підтримала зміни до закону про ринок електроенергії

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт №2233 щодо внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії".

За відповідний документ проголосували 295 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Документом передбачається законодавчо врегулювати механізм виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом, недопущення неконтрольованого зростання цін на електричну енергію внаслідок відсутності ефективної конкуренції, забезпечити теплопостачання споживачів в опалювальний період шляхом врегулювання питання роботи ТЕЦ в новому ринку електричної енергії.

"Законопроєктом надається право зобов’язати виробників електроенергії подавати заявки на продаж електроенергії на добу наперед за цінами, що не перевищують граничні ціни на ринку, щоб унеможливити штучні дефіцити. Пропонується також врегулювати питання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за зеленим тарифом", – прокоментував голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Згідно з пояснювальною запискою, зокрема, пропонується доповнити ст. 65 та розділ XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії" наступними положеннями:

- визначення додаткового джерела покриття частини витрат на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та (або) за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до них";

- уточнення складових розрахунку вартості послуги із забезпеченням збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем;

- надання регулятору права на період до 1 липня 2023 року встановлювати граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони та ухвалювати рішення про обов’язковість подання виробниками пропозицій (заявок) на продаж електроенергії на ринку "на добу наперед";

- надання регулятору права на період до 1 квітня 2020 року встановлювати тариф на рівні собівартості на відпуск електроенергії виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на ТЕЦ.

Додамо, що інші альтернативні законопроєкти (№№2233, 2233-1, 2233-2 і 2233-4) не знайшли достатньої підпримки у сесійній залі.

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