В Україні прогнозують здорожчання проєктування об`єктів будівництва

В Україні вартість проєктування складає 1,5% від собівартості будівництва, тоді як у світі аналогічний показник дорівнює 3-5%.

Про це на III Residential Development Forum повідомив співзасновник і головний архітектор компанії Archimatika Дмитро Васильєв, повідомляє БІЗНЕС.

За його словам, зараз спостерігається конкуренція якості проєктів. Це означає, що витрати на деталізацію, моделювання процесів, використання BIM-технологій значно зростають. "Усі ці фактори вимагатимуть більше часу і відповідно у найближчі два-три роки ми прогнозуємо збільшення вартості проєктування з 1,5% до 2,5%", – каже Васильєв.

Він зазначив, що вартість розробки унікального, продуманого проєкту залежить від його класу. При цьому в структурі вартості продажу квадратного метру частка проєктування знижується зі зростанням класуі складає: для економ-житла – 1,5-2,0%, для комфорт– 1,0-1,1%, для бізнес-класу – 0,8-1,0%.

"Відмінність звичайного проєкту від якісного складає до 0,5-1,0% від ціни продажу квадратного метру", – зауважив експерт.

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Він також звернув увагу на те, що покупець цікавиться чимось більшим, аніж просто квартира. Набувають популярності крупні об’єкти, що створюють комплексне та якісне міське середовище, новий благоустрій – це формат "місто в місті". "Великі вікна, енергоефективні фасади, поверхові коридори з оздобленням, якісні вхідні двері, – всі ці зміни є в нових проєктах. Окрім ціни, при виборі того чи іншого ЖК покупець також звертає увагу на поверховість та естетику об’єкта", – каже Васильєв.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що у найближчі два-три роки вартість житла в новобудовах України може зрости вдвічі.