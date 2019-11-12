В яких сферах задіяні ТОП-50 прибуткових держпідприємств  – дослідження

Відповідне дослідження оприлюднене не сайті Youcontrol, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що наразі в Україні налічується близько 3,2 тис. державних підприємств. До ТОП-50 держпідприємств, оприлюдненому нещодавно Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, входять наступні:

АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

ДП "Національна енергетрична компанія "Укренерго"

Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"

ДП "НАЕК "Енергоатом"

АТ "Укрзалізниця"

ДП "Адміністрація морських портів України"

ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль"

АТ "Укрпошта"

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"

ДП "Антонов"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД" ( АТ "ОПЗ" )

ДП "Енергоринок"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРБОАТОМ" (АТ "ТУРБОАТОМ")

ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"

ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ"

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"

Українське державне підприємство "Укрхімтрансаміак"

ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор"

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"

Дочірнє підприємство ДК "Укрспецекспорт" Державне підприємство "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" (АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО")

Державна компанія "Укрспецекспорт"

ДП "МТП "Южний"

ДП "Ізюмський приладобудівний завод"

ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"

Державна акціонерна холдингова компанія "Артем"

ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"

ДП "Дослідно-проектний центр кораблебудування"

Дочірнє підприємство ДК "Укрспецекспорт" Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт"

Державний концерн "Укроборонпром"

ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"

ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького"

ДП "Завод 410 ЦА"

Державне підприємство "Національні інформаційні системи"

АТ "ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

Державна установа "Держгідрографія"

ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП"

ДП "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" (АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО")

ПРАТ "НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ГЕС"

ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ"

ДП "Спецоборонмаш"

Державне підприємство "Український держаний центр радіочастот"

ДП "Київський автомобільний ремонтний завод"

ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД"

Державне підприємство "Новатор"

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання "Київський завод автоматики"

Публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд"

Як свідчать дані дослідження, одразу 18 держкомпаній із ТОП-50 дотичні до транспортного ринку, 6 із них працюють за КВЕДом "Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання".

Водночас 5 найприбутковіших держпідприємств здобули "статки" на розподіленні електроенергії, ще трійка – на її виробництві, двоє – на передачі й один – на торгівлі. Тож ця сфера, разом із тепловою енергетикою, "зібрали" 12 успішних держкомпаній. Далі йде промисловість, найбільше підприємств якої працюють над виробництвом зброї та боєприпасів.

"Якщо ж звернути увагу на загальний прибуток компаній за певними галузями, то лідером стане сфера управління, до якої належить "Нафтогаз". Лише його прибуток в майже 24,3 млрд грн і перше місце серед ТОП-50 найуспішніших держпідприємств не залишив шансів нікому. Це доводить і те, що розташоване на другій сходинці "Укренерго" за рівнем прибутку відстає в 13 разів", – йдеться у дослідженні.

Крім того, 27 держпідприємств із ТОП-50, зареєстровані в Києві. Однак частина з них має різноманітну географію підрозділів. Серед них – "Енергоатом" (близько 20 підрозділів, зокрема потужні атомні станції у Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській областях), "Укрзалізниця" (майже 40 підрозділів), "Укрпошта" (близько 30 підрозділів), "Укрспецекспорт" (має представництва навіть у Пакистані, Китаї, Алжирі та в Єгипті).

А серед українських регіонів, окрім Києва, найуспішніші держпідприємства частіше за інших представляли Миколаївську та Харківську області

Зазначається, що "база" держпідприємств в Україні сформувалася в 90-х роках, тоді ж була зареєстрована більшість підприємств із ТОП-50 найприбутковіших. З 1991 до 1999 року було створено 33 компанії з 50. 12 держпідприємств "родом" із 2000-х років, а п’ятірка взагалі зареєстрована в 2010-х роках. Та частини компаній новачки лише на перший погляд.

"28 державних підприємств із ТОП-50 найприбутковіших потрапили до переліку за І півріччя 2019 року не випадково ‒ це стабільний результат їхньої роботи. Всі вони протягом 2013-2018 років були прибутковими, нехай іноді навіть з мінімальним "плюсом" у роботі. Водночас в ТОП-50 є й ті, хто три чи навіть чотири роки із п’яти проаналізованих працювали зі збитками. Серед них: "Укрпошта", "Одеський припортовий завод", "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", "Херсонська теплоелектроцентраль", – зазначають аналітики.

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Зазначається, що на позитивні фінансові показники могло вплинути й те, що більшість ТОП-держпідприємств займаються міжнародною торгівлею. Так, протягом 2018 року 25 компаній експортували свою продукцію закордон. Причому семеро з них робили це в мільярдних обсягах ("Антонов", "Турбоатом", “Об'єднана гірничо-хімічна компанія", СЗФ "Прогрес", "Укрспецекспорт", "Спецтехноекспорт", НВКГ "Зоря" – "Машпроект"). Протягом І півріччя 2019 року 23 із 50 держпідприємств експортували свої товари. Перелік тих, у кого дохід від нього за 6 місяців перевалив за мільярд, – майже такий же, що й за 2018 рік, окрім "Турбоатома". Ці шість експортерів найбільше продавали зброю, літальні апарати, двигуни та інші комплектуючі, а також різноманітні руди.

Проте 10 компаній із ТОП-50 протягом 2019 року мали зарплатні борги, частина яких накопичувалася та тягнулася місяцями. Найбільшими боржниками виявилися "Одеський припортовий завод", "Херсонська ТЕЦ", "Укрзалізниця" та "Адміністрація морських портів України" та "Запоріжжяобленерго". Протягом року в різні періоди з’являлася інформація, що вони мали борги понад мільйон гривень перед своїми працівниками.

Найцікавіша ситуація склалася із "Київським автомобільним ремонтним заводом". Щодо нього є відомості у справі про банкрутство. Причому "Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури" з’явилося ще 2014 року. Відтоді підприємство активно розпродає майно і навіть вийшло в прибуток в І півріччі 2019 року.

За даними YouControl, високу прибутковість окремих держкомпаній забезпечує виняткове монопольне становище на ринках зі сталим попитом на їхні товари та послуги. Іншою причиною успішності деяких держпідприємств аналітики називають прихід нових команд менеджменту, які зуміли перебудувати бізнес-моделі на більш життєздатні з точки зору прибутковості.

"Також варто згадати про сприятливі ринкові умови, що склалися в окремих галузях. До прикладу, прибутковість ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" зросла в тому числі і завдяки безвізовому режиму та нарощенню пасажиропотоку", – пояснив кандидат економічних наук, фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк.