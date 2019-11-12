Рада призначила наступника Милованова у Раді НБУ

За відповідний проєкт постанови № 2400 проголосували 268 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Комітет рекомендував підтримати кандидатуру Шапрана.

До цього часу Шапран обіймав посаду головного експерта секретаріату Ради НБУ, є членом виконкому Українського товариства фінансових аналітиків. Він замінить Тимофія Милованова, який став міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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