Рада призначила наступника Милованова у Раді НБУ

Верховна Рада призначила Віталія Шапрана членом Ради Національного банку України (НБУ).
За відповідний проєкт постанови № 2400 проголосували 268 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Комітет рекомендував підтримати кандидатуру Шапрана.
До цього часу Шапран обіймав посаду головного експерта секретаріату Ради НБУ, є членом виконкому Українського товариства фінансових аналітиків. Він замінить Тимофія Милованова, який став міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Нагадаємо:
- Відповідно до закону "Про Національний банк України", до складу Ради НБУ входять чотири члени від Верховної Ради, чотири члени від президента України, а також голова НБУ за посадою. Представниками парламенту в раді НБУ є Віктор Козюк, Олена Щербакова і Віра Ричаківська.
- 3 вересня Верховна Рада звільнила міністра Тимофія Милованова з посади члена Ради Нацбанку України.
- Милованов поставив 12 запитань своєму наступникові у Раді Нацбанку.