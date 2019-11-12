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Вт., лист.
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Рада призначила наступника Милованова у Раді НБУ

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Верховна Рада призначила Віталія Шапрана членом Ради Національного банку України (НБУ).

За відповідний проєкт постанови № 2400 проголосували 268 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Комітет рекомендував підтримати кандидатуру Шапрана.

До цього часу Шапран обіймав посаду головного експерта секретаріату Ради НБУ, є членом виконкому Українського товариства фінансових аналітиків. Він замінить Тимофія Милованова, який став міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Нагадаємо:

  • Відповідно до закону "Про Національний банк України", до складу Ради НБУ входять чотири члени від Верховної Ради, чотири члени від президента України, а також голова НБУ за посадою. Представниками парламенту в раді НБУ є Віктор Козюк, Олена Щербакова і Віра Ричаківська.
  • 3 вересня Верховна Рада звільнила міністра Тимофія Милованова з посади члена Ради Нацбанку України. 
  • Милованов поставив 12 запитань своєму наступникові у Раді Нацбанку.
НБУ Верховна Рада Рада НБУ Віталій Шапран