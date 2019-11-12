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Швейцарська компанія перевозить завод з Польщі в Україну

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У 2020 році швейцарська компанія Calyx Capital Advisers планує перемістити завод з виробництва панелей управління побутовою технікою з Польщі в Івано-Франківськ.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на UBN.

Зазначається, що на українському виробництві працюватимуть до 1000 робітників.

Також Calyx Capital Advisers планує подвоїти свої виробничі потужності в Україні до чотирьох. Зокрема, у наступному році Calyx починає роботу в новому промисловому парку міста Біла Церква, на території якого збудує завод з виробництва автозапчастин. Як результат, 450 робочих місць з Німеччини перемістяться в Україну.

У більш довгостроковій перспективі компанія планує освоїти понад 25 тис. квадратних метрів Запорізького автомобільного заводу, щоб створити орієнтований на ЄС "бізнес-кампус" запчастин та обслуговування, в якому працюватимуть 5000 людей.

"Україна може стати великим виробничим центром майбутнього. Польща — ви не можете знайти людей. Угорщина надто дорога. З великих країн є тільки Румунія і Україна", — заявив керуючий партнер Calyx Тобіас Хундертмарк на Київському міжнародному економічному форумі, який відбувся у столиці України 8-9 листопада.

Нагадаємо:

 

Польща завод Calyx Capital Advisers