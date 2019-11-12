Аграрії пікетують Раду проти розпродажу землі (ВІДЕО)

Сьогодні, 12 листопада, під стінами Верховної Ради аграрії протестують проти впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку Всеукраїнської аграрної Ради (ВАР), яка є організатором акції.

Зокрема, аграрії протестують проти ухвалення "олігархічного" законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" авторства голови комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського та нардепів від "Слуги народу". Цей документ передбачає, що іноземці та особи без громадянства не можуть ставати власниками сільгоспземлі до 1 січня 2024 року.

"Він [законопроєкт] не вигідний Україні: він веде до олігархізації аграрного сектору України. Документ дозволяє концентрувати в одних руках до 210 га с/г землі", — заявляють у ВАР.

Також під стінами Ради зібралися прихильники скасування мораторію на продаж землі.

Зазначимо, що сьогодні Рада мала розглянути законопроєкти про ринок землі. Проте, як повідомила народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, ці законопроєкти зняли з порядку денного. "Ще годину тому в порядку денному вівторка першим питанням стояли закони про землю… Зараз на сайті Верховної Ради — новий порядок денний на вівторок, законів по землі немає", — написала вона у Facebook.

На її думку, впровадження ринку землі відтерміновується, оскільки у фракції "Слуга народу не знайшлося достатньої кількості голосів на підтримку законопроєкту №2178-10.

Нагадаємо: