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Арахамія веде перемовини з Amazon про прихід в Україну

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Секретар Національної інвестиційної ради при президентові України Давид Арахамія і його команда ведуть переговори з компанією Amazon.

Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net, передає БІЗНЕС.

Відповідаючи на питання журналіста про "прихід" великих техгігантов в Україні, Арахамія сказав: "Розмовляємо зараз з Amazon на прихід в Україну. Мова про дата-центр".

Також він сказав, що його домовилися з компанією Rakuten, господарями Viber.

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Арахамія також зазначив, що зараз йдуть переговори з  однією ізнайбільших світових криптовалютних бірж Binance.

Нагадаємо, Amazon збирається будувати технопарк в Україні.

Україна Amazon